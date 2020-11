Trump se lanza a frenético final de campaña para intentar revertir encuestas

EFE/EPA/JEFFREY SAUGER

Washington/Nueva York/Miami, 1 nov (EFE).- La campaña electoral en EE.UU. entró en sus dos últimos días con el actual presidente, el republicano Donald Trump, inmerso en una frenética agenda final para intentar darle la vuelta a unas adversas encuestas de intención de voto que se inclinan claramente por su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

Trump comenzó la jornada con un acto bajo la lluvia en Washington (Michigan) prometiendo que no habría más cuarentenas ni cierres de empresas por la pandemia, en un claro mensaje contra su contrincante y los gobernadores demócratas que se han caracterizado por tomar medidas restrictivas para evitar la expansión del coronavirus, que en Estados Unidos ha causado más de 9 millones de contagios y 230.000 muertos.

El candidato demócrata no tardó en responder al presidente a través de su cuenta oficial de Twitter en la que aseguró que "más de 230.000 estadounidenses han muerto de covid-19 y Donald Trump ha renunciado a intentar controlar el virus".

"Si no hubiéramos ganado la última vez (en las elecciones de 2016), probablemente no estaría aquí en Michigan", dijo Trump al reconocer la importancia de este estado del medio oeste estadounidense para lograr la victoria en las elecciones del próximo martes, y en donde las encuestas le sitúan ligeramente por detrás de Biden.

Su comparecencia ante sus fervorosos seguidores en Michigan fue la primera de una jornada maratoniana con paradas en Iowa, Carolina del Norte, Georgia y Florida.

BIDEN, EL FAVORITO DE LAS ENCUESTAS

A tan sólo tres días de la jornada electoral, las encuestas de intención de voto siguen favoreciendo a Joe Biden, al que sitúan diez puntos porcentuales por encima de Trump.

El diario Wall Street Journal aseguraba hoy que el 52 % de los votantes han expresado su respaldo a Biden, mientras que el 42 % lo ha hecho por Trump.

Sin embargo, el diario apunta que esa ventaja se estrecha en regiones clave. En concreto, indica que en doce estados donde la lucha entre ambos candidatos está siendo reñida, la ventaja de Biden se reduce a seis puntos.

Por su parte, en una encuesta del periódico The New York Times publicada también hoy, se recoge que en cuatro estados en liza en los que en las elecciones de 2016 Trump se impuso a la entonces aspirante demócrata Hillary Clinton, Joe Biden lleva la delantera.

En concreto, se refiere a Arizona, Pensilvania, Wisconsin y Florida, donde precisamente concluye hoy Trump su apretada agenda electoral.

El diario asegura que en Arizona Biden adelanta al presidente por 6 puntos (49%-43%), en Florida por 3 (47%-44%), en Pennsylvania, por 6 (49%-43), y en Wisconsin, por 11 (52%-41%).

EL CIERRE DEL VOTO POR ADELANTADO

El "esprint final" de los candidatos coincide con la clausura del voto presencial por adelantado en estados como Nueva York, bastión demócrata, o en la disputada Florida.

En la ciudad de Nueva York, donde se da por asegurada la victoria de Biden, más de un millón personas han aprovechado para depositar sus papeletas en las primeras elecciones en las que se ofrece esta opción de voto. En 2016 más de 2,6 millones de personas votaron en la jornada electoral en la Gran Manzana.

En el colegio electoral ubicado en el estadio Madison Square Garden, en Manhattan, Danielle Sintra explicó a Efe que ha acudido hoy a votar porque el pasado sábado, cuando abrieron los centros para el sufragio anticipado, la cola daba la vuelta a la edificio.

Coincidiendo con una mañana de lluvia, el lugar aparecía poco transitado y hacia el medio día los electores iban llegando poco a poco, sin necesidad de tener que esperar, como ocurrió en los primeros días.

Por su parte, en Florida, donde además de al candidato republicano, se espera un mitin de Jill Biden, esposa del candidato demócrata Joe Biden, el 61,85 % de los registrados para votar ya lo han hecho.

Sin embargo, los candidatos no parecen haber renunciado a convencer al 39,15 % restante para romper el casi empate técnico entre las dos figuras políticas.

Los analistas coinciden en que Trump necesita ganar en Florida, que aporta 29 de los 270 votos del Colegio Electoral requeridos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales.

La gran baza de Biden para rematar su campaña en Florida es el expresidente Barack Obama, que será la estrella de un mitin este lunes en el sur de Florida, del que no se conocen más detalles.

TEMOR A LA VIOLENCIA POSTELECTORAL

Coincidiendo con la última jornada del voto anticipado, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante del ala más izquierdista del Partido Demócrata, aseguró este domingo a Efe que el país se encuentra en un "momento extremadamente peligroso" y subrayó la importancia de insistir en la "no violencia" y en que los responsables respondan por sus actos.

"Estamos en un momento extremadamente peligroso y por eso es muy, muy, muy importante insistir en la no violencia y que la gente responda por sus actos", aseguró Ocasio-Cortez durante un acto de campaña celebrado en el barrio neoyorquino de Jackson Hights.

En concreto, la política de origen puertorriqueño denunció a los grupos racistas blancos y el acoso al que fue sometido esta semana un autobús de la campaña del candidato demócrata a la presidencia, el exvicepresidente Joe Biden, en el estado de Texas.

El buró federal de investigaciones, el FBI, investiga este incidente, ocurrido el viernes y captado en video, en el que según los medios locales un centenar de vehículos de partidarios de Trump, acosaron un autobús de la campaña de Biden en una carretera interestatal, lo que obligó a los demócratas a cancelar dos actos de campaña previstos por "motivos de seguridad".

Los temores a una posible oleada de violencia, que se han extendido por varios estados del país, también han contagiado a comercios y edificios icónicos del centro de Manhattan, como el Empire State Building, que han protegido sus cristaleras con paneles de madera para evitar eventuales destrozos y saqueos, como los ocurridos a finales de mayo y principios de junio.

Los almacenes Macy's, en Broadway, o la tienda de ropa The North Face, en la 5ª Avenida, aparecían hoy atrincheradas tras los tablones de madera, que Macy's ha optado por pintar de negro, mientras que en Washington, la capital federal, numerosos comercios tienen protegidas sus cristaleras con paneles.