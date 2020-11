Tom y Sandra, nuevos concursantes de 'La casa fuerte 2'

01/11/2020 TOM Y SANDRA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 1 (CHANCE)



Ya no podemos sorprendernos más y es que los realities de Telecinco siempre nos dejan con la boca abierta con la elección de los concursantes. Hoy se ha confirmado la participación de Antonio Pavón en La casa fuerte 2 y esta noche, se ha anunciado otra pareja que estará en la casa de la Sierra y ¡atención! porque van a dar mucho de qué hablar.



Como no podía ser de otra manera y después del éxito que han tenido tras su paso por La isla de las tentaciones, Tom y su nueva pareja, Sandra, serán concursantes de La casa fuerte 2. Los dos aseguran estar más enamorados que nunca y la prueba definitiva de este amor es demostrar con cámaras 24 horas que ese amor es de verdad.



A lo mejor, esta pareja que surgió entre las cámaras de un programa, se acaba en otro. Y es que ya sabemos cómo es Tom o, mejor dicho, como ha sido en su relación con Melyssa... por lo que no podemos poner la mano en el fuego por él. De esta manera, Sandra y el concursante más polémica de la isla serán participantes de La casa fuerte y tendrán que luchar por llevarse más dinero que nadie, además de reflejar su supuesto amor.