Tanzania.- La Policía tanzana avisa a la oposición de que responderá a las protestas previstas para este lunes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Policía de Tanzania ha avisado este domingo de que adoptará fuertes medidas de represalia hacia cualquier manifestación ilegal contra la polémica victoria del presidente, John Magufuli, en las elecciones de esta semana.



El comisario de Operaciones, Liberatus Sabas, ha respondido así a las manifestaciones convocadas a partir de este lunes por los dos grandes partidos de la oposición, Chadema y Alianza para el Cambio y la Transparencia-Wazalendo, que han tachado los comicios de "fraude democrático".



"Tras una evaluación a fondo", ha declarado el oficial de Policía, "se ha concluido que estas protestas, probablemente, van a arrastrar al país hacia el caos, así que quiero advertir a cualquier persona que caiga en esta trampa que la Policía no dudará en tomar acciones legales contra quienes participen o instiguen el caos en el país", recoge el diario tanzano 'Daily News'.



La Policía de la capital económica del país, Dar es Salaam, ha confirmado que hasta ahora no ha recibido petición alguna para celebrar una manifestación, por lo que cualquier marcha que ocurra será considerada un acto ilegal si finalmente no se emite permiso alguno, ha añadido por su parte el comandante de la Policía de la ciudad, Lazaro Mambosasa.



Magufuli fue declarado este viernes como vencedor en las presidenciales celebradas el miércoles con cerca del 83 por ciento de los votos, un resultado que ha sido repudiado este sábado en una rueda de prensa con delegados de la oposición y protagonizada por el presidente de Chadema, Freeman Mbowe.



"Aquí no han ocurrido unas elecciones, sino un fraude democrático cometido por la Comisión Nacional Electoral", ha declarado Mbowe, antes de pedir la disolución del organismo y pedir a los tanzanos que se sumen a las protestas.



"Desde el lunes 2 de noviembre, miembros de nuestros partidos y todos aquellos que no estén de acuerdo con las elecciones participarán en protestas pacíficas que durarán hasta que nuestras demandas sean aceptadas", hizo saber en la comparecencia, recogida por la filial tanzana de la cadena BBC.