Siete policías heridos y seis detenciones en los disturbios en Logroño

Estado en que ha quedado el centro de Logroño tras los disturbios que se han producido en las cercanías del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno en La Rioja. EFE/Raquel Manzanares.

Logroño, 31 oct (EFE).- Siete policías han resultado heridos y otras seis personas han sido detenidas hasta ahora en los disturbios registrados esta tarde-noche en el centro de Logroño, donde unos 150 radicales, muchos de ellos jóvenes, han cruzado y quemado contenedores y tirado piedras a la Policía.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja, se han producido numerosas identificaciones como consecuencia de estos incidentes, que han comenzado hacia las 20:00 horas en la zona del céntrico Paseo del Espolón, en Logroño; y también ha habido disturbios en otros municipios riojanos, como Haro.

En la capital riojana, donde la hostelería está cerrada desde este viernes durante un mes, los radicales han cruzado y quemado contenedores y han cortado el tráfico en las cercanías de las sedes del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno en La Rioja, en pleno centro de la ciudad.

Algunos de ellos han mostrado carteles con lemas como "más expertos y menos políticos"; han gritado contra las medidas de restricción impuestas para tratar de frenar la expansión del coronavirus y han pedido "libertad".

Han encendido, asimismo, varias hogueras, han roto escaparates y saqueado algunos comercios y causado daños en la exposición fotográfica situada en el céntrico paseo de El Espolón, lo que ha provocado varias cargas de la Policía con material antidisturbio.

Los datos facilitados por la Delegación del Gobierno señalan que, hacia las 20:00 horas, unas 400 personas, entre las que figuraban algunos hosteleros, se han concentrado, de forma pacífica y sin tener permiso para ello, ante la sede de este organismo.

Unos diez minutos después, un grupo numeroso de radicales, unos 150, según la Delegación, ha comenzado a hostigar a la Policía Nacional con el lanzamiento de piedras, bengalas y otros objetos, lo que ha obligado a los agentes a efectuar varias intervenciones.

Ha precisado que en Haro, en La Rioja Alta, unas 35 personas, en su mayoría jóvenes, han tirado piedras y petardos a la Policía Local y han quedado algún contenedor, sin que hiciera falta que los agentes cargaran contra los manifestantes, entre los que se ha identificado a dos.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en su cuenta de Twitter, ha apelado a "la responsabilidad y al respeto" y ha asegurado que "no permitiremos que unos pocos violentos destrocen el bien común".

"Lo que está ocurriendo en las calles es intolerable"; "estamos ante una crisis sanitaria extrema luchando contra la pandemia" y "no permitiremos que unos pocos violentos destrocen el bien común", ha subrayado.

El Ayuntamiento de Logroño, en esa misma red social, ha añadido que "es tiempo de atender la llamada de las autoridades sanitarias y de mostrar nuestro comportamiento ejemplar, como siempre lo hemos hecho".

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, en Twitter, ha asegurado que lo ocurrido es "la posición más lejana a la unidad que hace falta para luchar contra la pandemia".

"Que la irracionalidad y el odio de unos pocos no nos hagan olvidar que el único objetivo es proteger la salud de todos y salvar vidas", ha precisado Marrodán, quien ha expresado su reconocimiento a la Policía Nacional por su trabajo.

El grupo Hostelería Riojana, en un comunicado, ha apostado por el diálogo y el trabajo conjunto con las autoridades para afrontar la "complicada" situación del sector y ha rechazado estos disturbios.

Desde este viernes, los municipios riojanos de Logroño y Arnedo se encuentran confinados perimetralmente y su hostelería está cerrada en su totalidad ante la situación provocada por la covid-19.