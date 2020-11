Siete 'extranjeros' citados en Bolivia para enfrentar a Ecuador y Paraguay

Imagen de archivo de César Farías y el cuerpo técnico de la selección de Bolivia. EFE/ Rayner Peña /Archivo

La Paz, 1 nov (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, difundió este domingo la nómina de 30 jugadores convocados, incluidos 7 que militan en clubes extranjeros, para enfrentar a Ecuador y Paraguay en las fechas tercera y cuarta de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

En el listado están los centrocampistas Alejandro Chumacero, del Puebla mexicano; Boris Céspedes, del Servette suizo, y Danny Bejarano, del Lamia griego, además del zaguero juvenil Leonardo Zabala, que juega en el equipo sub'20 del Palmeiras brasileño.

También fueron convocados los delanteros Marcelo Martins Moreno, del Cruzeiro brasileño; Henry Vaca, del Atlético Goianiense del mismo país, y Jaúme Cuéllar, del Spal italiano.

Otra novedad en la nómina es la inclusión de jugadores del Bolívar de La Paz y el Wilstermann de Cochabamba, que no fueron tomados en cuenta para las dos primeras fechas por sus respectivas participaciones en la Copa Libertadores, además de problemas entre dirigentes de esos clubes y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Ocho futbolistas 'celestes' y cuatro 'aviadores' han sido convocados en esta ocasión, además de tres del The Strongest e igual número del Blooming y dos del Always Ready, incluido el portero Carlos Lampe.

El listado se completa con un jugador del Nacional Potosí, uno del Oriente Petrolero y otro del Royal Pari.

El grupo iniciará la concentración el próximo miércoles en La Paz, según información de la FBF.

La Verde de Farías recibirá a Ecuador en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz el próximo 12 de noviembre en la tercera fecha y visitará a Paraguay en Asunción el 17 de noviembre en la cuarta.

Bolivia está urgida de empezar a sumar en las eliminatorias tras caer por 5-0 en su visita a Brasil en la primera jornada y sufrir una derrota en La Paz por 1-2 ante Argentina en la segunda.

= Nómina de 30 convocados por Farías:

- Porteros: Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar) y Jimmy Roca (Nacional Potosí).

- Defensores: Diego Bejarano, Adrián Jusino y Enrique Flores (Bolívar), Gabriel Valverde y José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo y José María Carrasco (Blooming), Carlos Áñez (Oriente Petrolero), Ronny Montero (Wilstermann) y Leonardo Zabala (Palmeiras-BRA).

- Centrocampistas: Roberto Carlos Fernández, Erwin Saavedra y Juan Carlos Arce (Bolívar), Moisés Villarroel y Leonel Justiniano (Wilstermann), Diego Wayar (The Strongest), Cristhian Árabe (Always Ready), Erwin Jr. Sánchez (Blooming), Alejandro Chumacero (Puebla-MEX), Boris Céspedes (Servette-SUI) y Danny Bejarano (Lamia-GRE).

- Delanteros: Víctor Ábrego (Bolívar), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Bruno Miranda (Royal Pari), Henry Vaca (Atlético Goianiense-BRA), Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA) y Jaúme Cuéllar (Spal Primavera-ITA).