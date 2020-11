Ronaldo regresa con goles e Ibrahimovic da el triunfo al AC Milan

Cristiano Ronaldo volvió este domingo a vestir la camiseta de la Juventus (2º), tras su ausencia por positivo al coronavirus, firmando dos goles en el triunfo 4-1 ante la Spezia (16º), y Zlatan Ibrahimovic dio el tanto de la victoria (2-1) al líder AC Milan en el campo del Udinese (18º), en partidos de la 6ª jornada de la Serie A.

Una vez pasada su cuarentena por el covid-19 y tras dar negativo en el test, el astro portugués fue el gran protagonista de la 'Vecchia Signora' con sus tantos en el 59 y de penal, al estilo Panenka, en el 77.

"Cristiano ha vuelto. Eso es lo importante", declaró el luso al final del partido. "Estuve parado mucho tiempo pese a que no tenía síntomas y me sentía bien. Hoy he vuelto haciendo lo que me gusta, jugar al fútbol".

Andrea Pirlo había dado entrada al ex del Real Madrid en el minuto 56, en sustitución del delantero argentino Paulo Dybala.

Antes, Álvaro Morata (14) había adelantado a los suyos y Adrien Rabiot (67) se encargó de firmar el tercero.

El delantero español, a quien le anularon tres goles por fuera de juego el miércoles en Liga de Campeones contra el FC Barcelona, repitió este domingo y le anularon una diana en el minuto 22.

La Spezia igualó el marcador en el 32 con gol de Tommaso Pobega y se quedó sin respuesta una vez ingresó Ronaldo en el terreno de juego.

"En la segunda mitad estuvimos bien situados en el terreno de juego con la intención de ganar y Ronaldo nos echó una mano", explicó Pirlo.

- Ibrahimovic disfruta con "la presión y la responsabilidad" -

Después de tres empates seguidos en la Serie A, los de Pirlo volvieron a saborear los tres puntos, que les colocan provisionalmente terceros con 12 unidades, a cuatro del Milan, luego de que el Sassuolo venciera por 2-0 en Nápoles y les apartara del segundo escalón.

Con un gol de chilena en el tramo final del partido, el sueco Ibrahimovic ofreció este domingo al Milan el triunfo por 2-1 ante el Udinese, que permite a los lombardos mantenerse como líderes destacados de la Serie A.

"Es un lindo gol, pero lo más importante era ganar. El partido no fue fácil pero probamos que lo queríamos más", declaró a DAZN el veterano delantero.

"En los momentos difíciles se ve que el equipo trabaja bien. Somos el equipo más joven de Europa pese a que yo subo un poco la media de edad. Pongo sobre mis hombros la presión y la responsabilidad, me gusta", añadió.

Autor de 7 goles en las primeras seis jornadas del campeonato italiano, 'Ibra', con 39 años recién cumplidos, resolvió el partido en el minuto 83 para dar los tres puntos al Milan.

- El Sassuolo no cede -

El marfileño Franck Kessié abrió el marcador (18) y empató el argentino Rodrigo de Paul de penal (48).

También este domingo, el Sassuolo (2º) no cedió y sumó tres puntos de oro ante un rival directo como el Nápoles (5º) y cosecha 14 unidades, solo dos menos que el Milan.

Manuel Locatelli (59, de penal) y Maxime Lopez (90+5) fueron los goleadores de los 'neroverdi', que siguen sin conocer la derrota esta temporada.

Este domingo, para mayor mérito, no pudieron contar con algunas de sus piezas clave como son Francesco Caputo, Domenico Berardi y Filip Djuricic.

Los napolitanos, por su parte, van 5º con 11 unidades. La AS Roma (7ª) derrotó 2-0 a la Fiorentina (11ª). El segundo gol fue obra del veterano español Pedro (70).

A la misma hora que la Juventus, la Lazio (8ª) remontó 'in extremis' al Torino (19º) para ganar por 4-3 en Turín. El ecuatoriano Felipe Caicedo (90+8) anotó el gol del triunfo celeste, que había empatado por medio de Ciro Immobile en el 90+5 de penal.

El sábado fue el turno del Inter, que el martes visita al Real Madrid por la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los de Antonio Conte igualaron 2-2 frente al Parma (16º) y van sextos en la tabla con 11 unidades, a cinco ya de su vecino y máximo rival.

El Atalanta se reencontró el sábado con la victoria y ganó 2-1 al colista Crotone con doblete de Luis Muriel para acomodarse en el cuarto escalón de la tabla, con 12 unidades.

bur-mcd-gh/iga