Renault intenta contrarrestar el veto a Alonso en Abu Dabi

Daniel Ricciardo, de Renault. EFE/EPA/Rudy Carezzevoli

Redacción Deportes, 1 nov (EFE).- El equipo Renault de Fórmula Uno, con el que regresará el español Fernando Alonso a la categoría reina la próxima temporada, intenta contrarrestar la oposición de varias escuderías a que el asturiano pueda pilotar el monoplaza de este año en los test que se realizarán en Abu Dabi en diciembre.

Esos entrenamientos están reservados a pilotos jóvenes que no hayan disputado más de dos grandes premios de Fórmula 1, pero Renault tratará de que Alonso pueda estar en los test al no haber competido las dos últimas temporadas.

La escudería francesa buscará el apoyo de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para conseguir que el asturiano pueda participar en los ensayos de Abu Dabi dentro de unas semanas.

A la espera de obtener el permiso para esos ensayos, Alonso estará la próxima semana (miércoles y jueves) en Baréin, donde se entrenará con el monoplaza que utilizó la firma francesa en 2018 al no poder hacerlo con el que compiten este año el francés Esteban Ocon, que será su compañero de equipo, y el australiano Daniel Ricciardo.

El español, campeón del mundo de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, solo ha podido testar el monoplaza de 2020 en una jornada de grabación en Cataluña.