Octubre coronó a los Lakers y los Dodgers, y festejó a Pelé y Maradona

Fotografía de archivo del jugador de los Lakers de Los Angeles LeBron James (c) sosteniendo el trofeo de MVP luego de vencer a Miami Heat y ganar la final de la NBA 2020 el 11 de octubre 2020 en el Complejo Deportivo de ESPN Wide World en Kissimmee, Florida (Estados Unidos). EFE/ERIK S. LESSER

Redacción Deportes, 1 nov (EFE).- El deporte en América vivió en octubre la consagración de Los Ángeles Lakers en la NBA y los Dodgers en las Grandes Ligas y, aunque no hubo boato por sus menguados estados de salud y los rigurosos cuidados que exige la pandemia, Pelé llegó a 80 años y a 60 Diego Maradona.

Brasil y Argentina, los países de estos dos astros del fútbol mundial, tomaron el control de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 con 6 puntos de 6 posibles.

Las selecciones de Colombia y Paraguay marchan en ese orden con los mismos 4 puntos, uno menos que los cosechados por Ecuador y Uruguay. Con uno terminaron las dos primeras jornadas Chile y Perú, pero peor el panorama para Venezuela y Bolivia, que nada tienen.

La Copa Sudamericana se reanudó en la última semana de octubre con la participación de los 32 equipos.

Con apenas dos meses de rodaje en la temporada 2020 de la NFL los directivos comenzaron a planear cómo y en qué número autorizar público en el Raymond James Stadium, de Tampa Bay, donde se disputará el 7 de febrero la edición LV del Super Bowl.

El estadio de la ciudad de Florida ya ha operado con un 25% de su capacidad en partidos de los Buccaneers, es decir con unos 16.500 aficionados, y se conjetura que la NFL limitará el ingreso a un 20%.

Llegar a esa final y ganarla se ha convertido desde ya en una obsesión para los Rams pues con ese título contribuiría a tornar la ciudad de Los Ángeles en una suerte de 'meca' de los deportes más emblemáticos en Estados Unidos.

Estos fueron otros hechos destacados en el décimo mes del año.

.1. FRENO EN SECO AL MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) impuso al campeón del mundo de los 100 metros, Chris Coleman, una sanción de carácter retroactivo de dos años que le impedirá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

La sanción se hizo efectiva desde el 14 de mayo y estará vigente hasta el 13 de mayo de 2022.

Según la AIU, el velocista nacido hace 24 años en Atlanta no efectuó correctamente tres análisis antidopaje en un plazo de doce meses, del 16 de enero al 9 de diciembre de 2019, ni proporcionó la información adecuada sobre su paradero el 26 de abril de ese año.

También por faltar en tres ocasiones a sus controles Coleman estuvo a punto de perderse los Mundiales de Doha, en septiembre de 2019.

.2. LOS LAKERS, A LA ALTURA DE LOS CELTICS EN LA NBA

El decimoséptimo título de la franquicia de Los Ángeles llegó en el sexto juego con una victoria por 106-93 sobre los Heat de Miami en Orlando.

Los Lakers tardaron seis décadas para igualar el palmarés de los Celtics de Boston en la historia de la NBA.

En su décima aparición en las Finales de la NBA, LeBron James alcanzó su cuarto título. Conquistó dos con los mismos Heat en 2012 y 2013, y otro con los Cavaliers de Cleveland en 2016.

James, quien anotó un triple-doble en el partido decisivo, fue proclamado por cuarta vez en su carrera el Jugador Más Valioso de las Finales.

- Palmarés histórico:

Con 17: Celtics de Boston y Los Ángeles Lakers

Con 6: Chicago Bulls y Warriors de Golden State

Con 5: Spurs de San Antonio

Con 3: Heat de Miami, Pistons de Detroit y Philadelphia 76ers

Con 2: Rockets de Houston y Knicks de New York

Con 1: Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Thunder de Oklahoma City, Wizards de Washington, Trail de Portland, Trail Blazers, Bucks de Milwaukee, Atlanta Hawks, Sacramento Kings y Baltimore Bullets.

.3. LOS DODGERS PONEN FIN A UNA SEQUÍA DE 32 AÑOS

La primera Serie Mundial disputada en una sede neutral, el Globe Life Field de Arlington, resultó histórica para los protagonistas, los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, que se alternaron victorias en los primeros cinco encuentros de la serie al mejor de siete.

El desenlace se produjo el 27 de octubre y con este la franquicia angelina alcanzó su séptima conquista y puso fin una sequía de títulos que duró 32 años, ya que el último se dio en 1988.

La alegría pudo llegar antes, pero perdieron la final de 2017 ante los Astros de Houston y la de 2018 ante los Medias Rojas de Boston.

Los Dodgers conquistaron el primer título en 1955, cuando aún tenían su sede en Brooklyn. Fue como una catarsis, pues para entonces ya acumulaba la frustración de cinco finales perdidas ante los Yanquis de Nueva York.

La franquicia, ya en nueva sede, se alzó con los títulos en 1959, 1963 y 1965. La preocupación volvió con su sombra luego de tres finales más perdidas, pero luego apareció el título de 1981 y antes del fin de esa década se dio el de 1988.