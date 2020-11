México registra a 91.753 decesos y roza 925.000 casos por la covid-19

Paramédicos trasladan hoy a una persona infectada de covid-19 al Hospital General de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

México, 31 oct (EFE).- México notificó este sábado de 464 muertes y de 6.151 nuevos contagios, durante las últimas 24 horas, lo que ubica en 91.753 el total de fallecidos y 924.962 casos confirmados por la covid-19 en el país, informó la Secretaría de Salud.

En informe técnico publicado por las autoridades sanitarias se confirmaron aumentos porcentuales de 0,50 % en fallecimientos y de 0,66 % en contagios, en contraste con las cifras del viernes.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2.403.499 pacientes con signos y síntomas del coronavirus y que tuvieron un índice de positividad del 42 %.

Entre el universo de pacientes estudiados se tienen los 924.962 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.120.362 con un resultado negativo y 358.175 se mantienen como casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias clasifican los casos sospechosos en aquellos que no tienen una muestra, los que no hay posibilidad de tener un resultado y aquellos que si esperan conocer el diagnóstico de su prueba.

En el informe se destacó que 677.659 pacientes son considerados como casos recuperados.

Las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.251 muertes sospechosas que se clasifican en las que no tienen muestra (10.517), las que no tendrán un diagnóstico (4.185) y las que si lo pueden tener (549).

Según el informe, las proyecciones de las autoridades apuntan a que en México hay al momento 1.075.511 casos estimados, una cifra que se obtiene de sumar los positivos más el porcentaje de sospechosos (42 %) que se piensa que darán positivo.

Se apuntó que el 5 % de los casos estimados, que corresponden a 53.838 representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto a defunciones Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora son las 10 entidades que han registrado el mayor número y en conjunto representan más de la mitad (62,7 %) de todas las del país.

Con 15.173 decesos, la capital mexicana por sí sola, acumula el 16,5 % de todas defunciones a nivel nacional.

México es el décimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

La covid-19 es la tercera causa de muerte en México, por encima de los más de 85.000 fallecidos anuales por tumores malignos, y solo por debajo de la diabetes y las enfermedades del corazón, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).