Más de 13.400 fallecidos en accidentes de tránsito en países andinos en 2019

Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. EFE/ Eduardo Cavero/Archivo

Lima, 1 nov (EFE).- Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú registraron en 2019 un total de 13.424 fallecidos y 135.834 heridos en más de 325.000 accidentes de tránsito, informó este domingo la Comunidad Andina (CAN).

Al informar del lanzamiento de un proyecto de seguridad vial, el secretario general del organismo, Jorge Hernando Pedraza, detalló que las principales causas de los accidentes fueron la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, la embriaguez o drogas, la imprudencia del peatón y las vías en mal estado.

Pedraza detalló que la mayor cantidad de los accidentes fueron choques, seguidos por atropellos, caídas de pasajeros y volcaduras e incendios de vehículos.

Un 86,6 % de los accidentes ocurrieron en el espacio urbano y el 13,4 % restante en el área rural.

Ante esta "preocupante realidad", se lanzó el proyecto de seguridad vial "Por las vidas de la CAN", con apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y en coordinación con los ministerios de Transporte de los cuatro países.

Pedraza dijo que este proyecto busca que los responsables de la seguridad vial, las autoridades locales y los actores del transporte, como gremios y conductores, "mejoren su conocimiento de estrategias efectivas y puedan implementarlas a fin de reducir el número de accidentes viales y sus efectos en el ámbito social y económico de la región".

La puesta en marcha de la iniciativa, que incluye conferencias técnicas e intercambios de experiencias en los cuatro países, da cumplimiento al mandato del Consejo Presidencial Andino que, en sus declaraciones de 2019 y 2020, consideró a la seguridad vial como "un tema prioritario" para los países de la CAN.

De esa manera, este 4 de noviembre comenzará un ciclo de conferencias abiertas al público, previa inscripción, con el tema "Principales causas de accidentes de tránsito: uso de sustancias prohibidas, fatiga al conducir, exceso de velocidad".

El 12 de noviembre se abordará el "Diseño de campañas de seguridad vial", el 18 se tratará la "Bioseguridad en el transporte público y privado", el 25 el "Sistema seguro: aplicación en América Latina" y el 2 de diciembre la "Corresponsabilidad frente a la construcción de la seguridad vial".