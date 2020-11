Latinos siguen apegados a Biden en recta final: 62 % frente a 29 % de Trump

Biden, que fue vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), tiene un 62 % de apoyo, frente a un 29 % de Trup y un 7 % no está seguro de por quién votará, de acuerdo con el sondeo de Hart Research, que entrevistó por teléfono a 410 latinos registrados para votar del 29 al 31 de octubre. EFE/EPA/SHAWN THEW/Archivo

Miami, 1 nov (EFE).- Más de seis de cada 10 electores hispanos en el país respaldan al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y casi 3 de cada diez al presidente y candidato republicano, Donald Trump, según una encuesta publicada este domingo de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Biden, que fue vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), tiene un 62 % de apoyo, frente a un 29 % de Trup y un 7 % no está seguro de por quién votará, de acuerdo con el sondeo de Hart Research, que entrevistó por teléfono a 410 latinos registrados para votar del 29 al 31 de octubre.

Entre los que no piensan votar por Trump, un 51 % dijo que no hay la más mínima posibilidad de un cambio de opinión a última hora, mientras que entre los que no apoyan a Biden es un 23 % el que descarta que lo haga finalmente.

El margen de error es de +/-4,48 %, según la ficha de este sondeo publicado para acompañar una encuesta nacional de NBC News, Telemundo y The Washington Street Journal.

La comunidad latina va a ser por primera vez en noviembre la minoría más grande en votar en los Estados Unidos.

Se estima que 32 millones de hispanos -de una población de 60,6 millones (18 % de la población)- son elegibles para votar, frente a los 27,3 millones que tenían derecho al voto en 2016.

Los 33 puntos de ventaja de Biden entre los hispanos que muestra la encuesta de Hart Research son mucho mayores que los diez puntos que tiene a escala nacional.

El 59 % de los latinos cree que el país va por mal camino, un 24 % que está en la senda correcta y un 10 % no sabe.

A la hora de juzgar a Trump y a Biden sale mejor parado el exvicepresidente que el actual mandatario, con un 51 % de opiniones positivas o muy positivas, frente a un 28 % de Trump.

Las opiniones negativas son 25 % para Biden y 58 % para Trump.

Con relación a la pandemia del coronavirus y su impacto en Estados Unidos, el 28 % respondió que aprueba la gestión de Trump, pero un 64 % la desaprueba.

Además, un 59 % cree que lo peor está venir y un 22 % afirma que lo peor ya pasó.

Respecto al Capitolio, un 54 % dijo preferir que el Congreso esté controlado por los demócratas.

Al preguntarles si ya habían ejercido su derecho al voto, un 27 % afirmó que había votado por correo y un 31 % que lo había hecho en persona por adelantado.

Asimismo, un 4 % indicó que planea hacerlo por correo y un 10 % que votará en persona de forma adelantada.

En contraste, un 22 % dijo que iba a ejercer su derecho al voto en persona el día de las elecciones.

La encuesta también preguntó sobre la confiabilidad del conteo de los votos en esta elección, a lo que el 54 % contestó que sí confía, un 34 % dijo que no y otro 12 % no está seguro o no respondió.