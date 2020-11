Las nuevas consolas traen una avalancha de juegos para noviembre

Noviembre llega con una nueva generación de consolas bajo el brazo: PlayStation 5 y la Xbox Series ven la luz y con ellas un alud de nuevos títulos que colmarán las expectativas de los aficionados, especialmente con los nuevos capítulos de taquilleras sagas como “Assasins Creed” o “Call of Duty”. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Madrid 1 nov (EFE).- Noviembre llega con una nueva generación de consolas bajo el brazo: PlayStation 5 y la Xbox Series ven la luz y con ellas un alud de nuevos títulos que colmarán las expectativas de los aficionados, especialmente con los nuevos capítulos de taquilleras sagas como “Assasins Creed” o “Call of Duty”.

La Xbox Series llegará el 10 de noviembre a todo el mundo y la PlayStation 5 (ambas con una versión digital y más barata), aterrizará el 19 de noviembre en todos los países, menos en EEUU, Japón, México, que llega una semana antes, el 12.

La pandemia no ha conseguido frenar el lanzamiento de las consolas pero sí ha entorpecido el desarrollo de algunos juegos como “Cyberpunk 2077”, uno de los más esperados del año, que estaba previsto para este mes y que ha sufrido un nuevo retraso porque sus empleados están trabajando desde casa.

A continuación enumeramos una selección de los lanzamientos más importantes de las próximas semanas:

- “Assasins Creed: Valhalla”. La nueva entrega de la saga de aventuras histórica se desplaza hasta el universo vikingo. La taquillera saga de Ubisoft pone a los jugadores en la piel de Eivor, una feroz leyenda vikinga, que huye de su Noruega natal en dirección a la oscura Inglaterra del siglo IX.

Crear nuevos asentamientos, luchar con armas en ambas manos o emprender saqueos, son algunas de las novedades de esta nueva entrega que llega el 10 de noviembre a todas las plataformas -PC, Ps4 y Ps5 -aunque la consola no llega hasta el 19-, Xbox One, Xbox Series y Stadia.

- “Call of Duty: Black Ops: Cold War” (13 de noviembre: PC, Ps4, Xbox One y Xbox Series y 19 para Ps5). La saga bélica más popular (17 entregas) se traslada hasta los años 80 y la Guerra Fría, al epicentro de la batalla geopolítica que enfrentó a Estados Unidos y Rusia y en una viaje en la que aparecen figuras históricas y escenarios míticos como Vietnam, Berlín Este o la sede del KGB.

- “Destiny 2: Más allá de la luz”: (10 de noviembre: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, Stadia. 19 de noviembre: Ps5). Llega una nueva expansión a una de las sagas con mas seguidores del mundo. Esta nuevo capítulo del proyecto de Bungie, que según sus creadores marca una nueva era en el videojuego, lleva a los jugadores hasta Europa, una de las lunas de Júpiter, en una aventura que explora el límite entre el bien y el mal.

- “Demon’s Souls Remake”: (19 de noviembre, Ps5). Se trata de una ambiciosa actualización del título que inicio la saga “Souls”, todo un clásico de la historia más reciente de los videojuegos. Esta rediseñado al completo y optimizado para la nueva consola de Sony y promete experimentar de manera diferente por las oscuras tierras de Boletaria, un territorio asolado por criaturas innombrables y voraces demonios.

- “Dirt 5”: La nueva entrega de la saga de carreras promete justo eso, un frenesí de carreras llenas de adrenalina. Los jugadores deben hacer todo lo posible para seguir en la carrera pese a los cambios de temporal y los distintos suelos: arenas desérticas, nieve, hielo o asfalto.

DIRT 5 llega a Ps4 , Xbox One y PC (6 de noviembre), Xbox Series (10 de noviembre) y Ps5 (19 de Noviembre).

- “Marvel's Spider-Man: Miles Morales” (Ps5, 19 noviembre): Un nuevo Spider-Man creado por Insomniac Games llega en exclusiva para la nueva consola de Sony con nuevos poderes. Miles Morales sigue los pasos de Peter Parker en las calles de Nueva York, junto a otros personajes del cómic: su madre, una aclamada candidata a las elecciones de la ciudad, y su amigo Ganke Lee.

Harlem se ha convertido en su hogar y también en el campo de batalla de dos facciones a las que tendrá que hacer frente, mientras se da cuenta de la responsabilidad que tiene ser un súperheroe.

- “Yakuza: like a Dragon”: (10 de noviembre para Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 y PC). El octavo capítulo del videojuego de Sega, trae un nuevo y dinámico juego de rol a las calles de Yokohama. Una aventura épica que combina las peleas, el dramatismo y el humor que caracteriza la serie.

- “Godfall” (12 de noviembre, Ps5 y Pc): Fue el primer juego confirmado para la nueva consola de Sony y sus creadores anunciaron que era un juego pensado desde cero para jugar en modo cooperativo. Lo firma un pequeño estudio californiano, Counterplay Games, pero muchos creen que su novedoso sistema de lucha y su historia, ambientada en un mundo de fantasía, guarda algunas sorpresa.

- “Sackboy: A Big Adventure” (12 de noviembre Ps4 y 19 de noviembre Ps5): El emblemático personaje de Playstation vuelve con una aventura de plataformas que permitirá a los jugadores embarcarse en un viaje para vencer a Vex, un ser nacido del caos y el miedo, mientras recorre una tierra fantástica formada por montañas nevadas, selvas frondosas, reinos subacuáticos y colonias en el espacio.

