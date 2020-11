La Real, un líder solvente

El centrocampista de La Real Sociedad Mikel Oyarzabal celebra con sus compañeros, su gol ante el Celta de Vigo, el segundo del equipo, durante el partido de la octava jornada de Liga que disputaron en el estadio Balaidos de Vigo. EFE / Salvador Sas

Madrid, 1 nov (EFE).- La Real Sociedad defendió una semana más el liderato de LaLiga Santander con solvencia, con un triunfo autoritario y armónico con el que pasó por encima del Celta en Vigo (1-4).

Pese a la derrota del jueves en la Liga Europa contra el Nápoles y los cambios en el once que efectuó Imanol Alguacil, el conjunto vasco demostró que su primera plaza no es fruto de la casualidad. Lo hizo con firmeza, buen juego y pegada, todo lo contrario que su rival, un equipo con mimbres para aspirar a misiones superiores y que parece de nuevo abocado a sufrir.

Con cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas y seis encuentros sin ganar, el equipo vigués y su técnico Óscar García Junyent quedan en una situación bastante complicada a las puertas del nuevo parón por la actividad de las selecciones nacionales. El entrenador aseguró que se siente "con fuerza" para seguir al timón.

David Silva, su gran incorporación para esta temporada, rubricó de cabeza su primer tanto con el cuadro donostiarra tras una magnífica combinación de toda la Real. Encaminó la victoria el campeón mundial. Mikel Oyarzábal, de nuevo determinante, puso antes del descanso más plomo en las esperanzas viguesas y a la vuelta de los vestuarios un fallo de la zaga lo aprovechó Cristian Portu para permitir que, a puerta vacía, Willian Jose sentenciara el 0-3.

Ni siquiera un penalti transformado por Iago Aspas, que se convirtió en el máximo goleador de la historia del Celta en Primera, ofreció posibilidad alguna de milagro al Celta. Willian Jose, de nuevo a pase de Portu, selló el definitivo 1-4. La Real Sociedad no solamente manda con punto de ventaja sobre el Real Madrid (ha jugado un partido menos) y tres respecto al Atlético (dos menos), sino que el fruto de su juego le hace ser el máximo goleador del campeonato con 18 dianas. Cuatro victorias seguidas, todas por una renta de tres tantos.

El Granada, en cambio, vio frenada su marcha por el Levante (1-1) pese a adelantarse muy pronto con un gol del venezolano Darwin Machís. La expulsión del centrocampista francés Maxime Gonalons a los 16 minutos, frenó el ímpetu de los de Diego Martínez que sin embargo no perdió el orden y la disciplina.

Con un hombre más el Levante, necesitado de los puntos para salir de los puestos de descenso, pasó a mandar, pero su intento de remontada se quedó en empate merced a un testarazo de Rubén Vezo a la salida de un córner. El Granada resistió bien y salvó unas tablas que le saben muy bien, todo lo contrario que al Levante, que dejó escapar una magnífica oportunidad para reencontrarse con el triunfo.

El duelo latinoamericano de los banquillos de esta octava jornada se decantó del lado del chileno Manuel Pellegrini. El Betis puso fin a su racha de dos derrotas seguidas y acabó con la serie del Elche del argentino Jorge Almirón de cuatro encuentros sin perder con tres victorias.

El paraguayo Tonny Sanabria, con su primer gol del curso, y un doblete de Cristian Tello reflejaron en el marcador la superioridad del equipo sevillano, que además malogró un penalti. Josán Fernández acortó distancias a falta de media hora, pero estaba acabado el partido, en el que antes del descanso se produjo un incidente sin consecuencias para la integridad de ninguna persona, al caerse la cámara aérea de la televisión ('skycam') a la grada vacía del Benito Villamarín.

Y como se esperaba, en Mestalla hubo tensión y emoción a raudales entre Valencia y Getafe. Un 2-2 que deja mal sabor de boca a ambos contendientes, que saborearon la victoria por momentos.

El conjunto de Javi Gracia mandó a partir del minuto 22 gracias a una espectacular galopada del estadounidense-británico Yunus Musah, que se convirtió en el valencianista más joven en marcar en el siglo XXI con 17 años y 338 días, pero la fe del Getafe, con un hombre más tras la expulsión del luso Thierry Correira, le reportó la remontada en el tramo final con goles del colombiano Cucho Hernández (m.87) y de Ángel Rodríguez (m.94).

Pero aún hubo tiempo para que en un balón profundo el Maxi Gómez fuera derribado entre su compatriota Damián Suárez y el togolés Djene. El penalti, muy protestado por los hombres de José Bordalás, lo materializó a los 100 minutos Carlos Soler para salvar un punto, acabar con la racha de tres derrotas seguidas que llevaba el Valencia y castigar a un Getafe que compitió bien pero le faltó tranquilidad en esa última acción.

José Antonio Pascual