Herido grave un clérigo en Lyon dos días después del atentando de Niza

EFE/EPA/MAXIME JEGAT

París, 30 oct (EFE).- Un clérigo ortodoxo de origen griego resultó hoy herido de gravedad tras recibir dos disparos en la puerta de su templo en la localidad francesa de Lyon, lo que disparó las alarmas en el país dos días después del atentado que costó la vida a tres personas en Niza.

El sacerdote, de 52 años y de origen griego, se encuentra entre la vida y la muerte. Una persona que responde a la descripción que hicieron los testigos del agresor fue arrestada horas más tarde, indicó la Fiscalía de Lyon, que señaló que no iba armada en el momento de la detención y que trabaja para determinar si es el responsable.

La investigación recae por ahora en la Fiscalía de Lyon, que se centra sobre un delito de "tentativa de asesinato", lo que hace creer que los investigadores no consideran como terrorista el ataque, aunque señalaron que "no se descarta ninguna hipótesis".

El ataque se produce dos días después de que el pasado jueves un inmigrante tunecino degollara a tres personas en Niza, lo que llevó al Ejecutivo a incrementar la seguridad en los templos religiosos en vísperas de la festividad católica de Todos los Santos.

El templo ortodoxo situado en el distrito 7 de Lyon no contaba con especiales medidas de seguridad.

Sobre las 16.00 horas (15.00 GMT) sonaron dos detonaciones, lo que alertó a un grupo de vecinos y a una patrulla de la policía municipal, que acudió al lugar de los hechos y avistó a un hombre que se daba a la fuga y al clérigo herido en el abdomen, que fue trasladado a un hospital.

La zona fue acordonada y comenzaron las labores para detener al autor de los disparos.

Horas más tarde, en un restaurante de comida rápida griega del distrito 3, fue arrestada una persona que respondía a las descripciones de los testigos, un hombre alto de 190 centímetros vestido con una gabardina larga oscura.

"Una persona que puede corresponder a los elementos dados por los primeros testigos ha sido arrestada", indicó el fiscal, Nicolas Jacquet, en un comunicado, en el que señaló que el individuo no estaba armado en el momento de la detención.

Jacquet señaló que "las verificaciones prosiguen sobre su eventual implicación".

El primer ministro, Jean Castex, acortó la visita que efectuaba en Bretaña para seguir los acontecimientos desde la capital, mientras el ministro del Interior, Gérald Darmanin, abrió una célula de crisis.

Castex se encontraba precisamente en Saint-Etienne-de-Rouvray, escenario del asesinato de un cura católico en 2016 a manos de un islamista, para comprobar el refuerzo de la seguridad en los lugares religiosos.

"Quiero garantizar a todos los ciudadanos que podrán practicar su culto con toda libertad y en total seguridad", dijo el jefe del Gobierno ante los periodistas.

A medida que avanzaba la jornada, la hipótesis de una acción terrorista se fue diluyendo, aunque oficialmente no se aclararon los motivos de la acción.

Francia sufrió el pasado jueves en Niza el tercer atentado terrorista de motivación islamista en poco más de un mes, todos ellos cometidos con arma blanca.

Dos semanas antes, un demandante de asilo checheno degolló al profesor de Historia Samuel Paty, que había mostrado caricaturas de Mahoma a sus alumnos, en una escuela de la región de París.

Ese hecho, y la defensa de la libertad de expresión que hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, provocaron sentimientos antifranceses en numerosos países musulmanes y un choque diplomático con Turquía.

Poco más de un mes antes, dos personas resultaron heridas de arma blanca a las puertas de los antiguos locales del semanario satírico "Charlie Hebdo".