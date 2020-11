Haití celebra su día de los muertos como si la covid-19 no existiera

Una persona visita un cementerio durante las celebraciones del guédé, una de las principales festividades del vudú, la tradicional fiesta de los muertos hoy en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jean Marc Herve Abelard

Puerto Príncipe, 1 nov (EFE).- Ni mascarillas, ni distancia física, ni lavado de manos han formado parte este domingo de la fiesta haitiana de los muertos llamada Guédé, ritual que, como cada año, ha congregado a miles de personas en el cementerio público de Puerto Príncipe, un espacio emblemático de la cultura vudú.

En un contexto marcado por la inseguridad y el aumento de los actos de violencia de los últimos meses, se ha desarrollado esta celebración de marcado sincretismo religioso, sin que ningún elemento pudiera sugerir que se produce en plena pandemia de la covid-19.

En la mitología vudú, los guédés simbolizan el espíritu de los muertos y celebran sus rituales los días 1 y 2 de noviembre de cada año. Las circunstancias de este 2020 no han amilanado a los haitianos a la hora de formar parte de esta fiesta y seguir con la tradición que tiene lugar entre las tumbas, adornadas con imágenes de espíritus en bajorrelieve, y calaveras humanas.

Mujeres y hombres visten de blanco, llevan un pañuelo púrpura alrededor del cuellos o en la cabeza y portan velas. La atmósfera del vasto espacio del cementerio está cargada de café, perfumes y oraciones que ofrecen para honrar a sus difuntos.

El clerén, un destilado similar al ron de elaboración casera, es un elemento imprescindible en esta ceremonia, y no necesariamente para ingerirlo: algunas mujeres también se lo untan en los genitales, como parte del ritual, mientras pronuncian sus cánticos de invocación de los espíritus del Guédé con explícitas connotaciones sexuales mientras alcanzan un convulso trance.

Sobre el conjunto de oraciones de sacerdotes y sacerdotisas, destaca la del "papa vudú" Augustin Saint-Clou, que con su atuendo blanco reza frente a una cruz negra en cuya base hay ofrendas de alcohol, alimentos y velas.

A pesar de la previsible gran concurrencia de público al cementerio para formar parte de la fiesta de los muertos, las autoridades no han instado a la población a respetar las medidas sanitarias como se hizo de cara a las fiestas de hace tres o cuatro meses.

Tampoco se han publicado boletines actualizados. El último tiene fecha del 26 de octubre y reportaba ocho nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 para un total 9.054 confirmados, 232 muertes, además de 32.225 casos sospechosos, y una tasa de letalidad del 2,56 %.

Precisamente, el departamento Oeste, donde se celebra la fiesta de los muertos, tiene el mayor número de casos confirmados, con 6.048 contagios y 98 fallecidos a causa de la enfermedad.

Así que los haitianos han dedicado la jornada a honrar a sus muertos, y lo mismo ocurrirá mañana, incluso en mayor medida, puesto que es el 2 de noviembre cuando se celebra la jornada grande del Guédé en Haití.