Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Mallorca no puede con un Zaragoza negado y el Leganés se mantiene en 'playoffs'

02/11/2020 Zaragoza - Mallorca DEPORTES LALIGA



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Mallorca volvió a demostrar sus buenos números a domicilio, donde no conoce la derrota, en un empate (0-0) ante un Real Zaragoza que sigue su viacrucis tras 10 jornadas de LaLiga SmartBank, mientras que el Leganés se mantiene en zona de 'playoff', donde está ya un Lugo meteórico en su reacción.



El cuadro balear acudió a La Romareda con intención de dormir líder, pero en su acoso no logró sacar los tres puntos y con 19 se queda a uno del Espanyol, que jugará el lunes en Málaga. El Zaragoza sumó su cuarto partido seguido sin ver puerta, pero al menos salvó el punto que le permite estar fuera de la zona de descenso.



Mientras, el Leganés volvió a disfrutar de la conexión José Arnaiz-Borja Bastón para superar por la mínima a un Mirandés que no tiró la toalla pero que se fue de vacío de Butarque (1-0). De esta forma, el cuadro pepinero es cuarto con 18 puntos.



Además, el Lugo no baja el ritmo en su progresión desde la llegada de Nafti a su banquillo y de estar en puestos de descenso se ve en zona de promoción en apenas dos semanas. Su víctima este domingo fue un Rayo que no funciona lejos de Vallecas y que cayó con un gol de Juampe a los siete minutos (1-0).



Del mismo modo parece renacer el Sabadell, aunque aún en puestos de descenso, con su segunda victoria seguida al golear (0-3) a la Ponferradina. La jornada dejó también este domingo un empate milagroso del Girona, que terminó jugando con ocho jugadores por tres rojas directas a Ramalho, Cristóforo y Monchu, ante el Almería (0-0), y otro empate entre Fuenlabrada y Tenerife (1-1).



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 10.



-Sábado.



Cartagena - Albacete 3-1.



Las Palmas - Real Oviedo 1-2.



-Domingo.



Leganés - Mirandés 1-0.



Real Zaragoza - Mallorca 0-0.



Fuenlabrada - Tenerife 1-1.



Ponferradina - Sabadell 0-3.



Lugo - Rayo Vallecano 1-0.



Almería - Girona 0-0.



-Lunes.



Logroñés - Alcorcón 16:00.



Sporting - Castellón 18:15.



Málaga - Espanyol 21:00.