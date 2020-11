Fútbol/Premier.- (Crónica) El Tottenham se pone segundo y el Everton se cae de la cabeza

Bale, a pase de Raguilón, dio el triunfo a los de Mourinho



El Arsenal gana en Old Trafford



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Tottenham escaló siete posiciones en la tabla para ponerse segundo de la Premier después de su victoria (2-1) ante el Brighton, en una jornada ocho en la que perdió su condición de líder el Everton y el Arsenal superó (0-1) al Manchester United.



Los de Jose Mourinho sacaron los tres puntos para aprovechar la jornada y verse arriba, aunque con muchos equipos en un puño. Los londinenses ganaron gracias al primer gol de Gareth Bale en su regreso, al poco de saltar al campo, y en una asistencia de Reguilón, conexión hasta hace poco del Real Madrid. Los 'spurs' suman 14 puntos por los 16 del Liverpool.



Mientras, el Everton no supo responder a la victoria el día anterior del los 'reds' y perdió de vista el liderato en su visita al Newcastle (2-1). Un doblete de Callum Wilson en la segunda parte tumbó a los de Carlo Ancelotti, que solo pudieron recortar ya en el descuento final en su segunda derrota seguida.



Los 'blues' cayeron la pasada semana ante un Southampton que sigue de dulce en este inicio de temporada al superar (3-4) al Aston Villa. En Villa Park, los visitantes se pusieron 0-4 pero terminaron pidiendo la hora para verse en puestos de Liga de Campeones.



Además, en un duelo de 'grandes' en tierra de nadie, el Arsenal ganó al United gracias a un penalti convertido por Pierre-Emerick Aubameyang, quien de paso cortó su larga sequía goleadora. La pena máxima cometida por Pogba sobre Héctor Bellerín adelantó a los visitantes en el 69'.



La entrada de Cavani volcó al United sin evitar la derrota y otro tropiezo en Old Trafford, donde aún no conocen la victoria. El United se descuelga de la zona media-alta, donde se encuentra el Arsenal con 12 puntos, ya que entre el líder Liverpool (16) y el 13º Crystal Palace (10) solo hay seis puntos.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7.



-Viernes.



Wolverhampton - Crystal Palace 2-0.



-Sábado.



Sheffield United - Manchester City 0-1.



Burnley - Chelsea 0-3.



Liverpool - West Ham 2-1.



-Domingo.



Aston Villa - Southampton 3-4.



Newcastle - Everton 2-1.



Manchester United - Arsenal 0-1.



Tottenham - Brighton 2-1.



-Lunes.



Fulham - West Bromwich Albion.



Leeds United - Leicester City.