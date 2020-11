Fútbol.- El Barça no afloja en la Primera Iberdrola y el Atlético persigue su estela

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona continúa como sólido líder de la Primera Iberdrola 2020-2021 después de firmar una nueva goleada en su visita al Real Betis (0-5) y por detrás es el Atlético de Madrid el que sigue su estela a dos puntos, tras la disputa este fin de semana de la cuarta jornada.



El actual campeón mantiene su paso demoledor por el campeonato y se impuso sin problemas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para aumentar a 21 su casillero de goles a favor, mientras que todavía no ha recibido ninguno.



Ante el conjunto verdiblanco, que sigue sin ganar, antes de la primera media hora ya había encarrilado el duelo con los goles de Graham Hansen y Mariona Caldentey. Oshoala sentenció al inicio del segundo tiempo y el gol en propia meta de McCormick y uno al final de Jennifer Hermoso cerraron la goleada.



De momento, el Atlético de Madrid es el único que consigue seguir cerca de las de Lluís Cortes. Las rojiblancas, que todavía no han perdido y que están con varias bajas de importancia, se deshicieron con mucho trabajo en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares del EDF Logroño gracias a dos goles en dos minutos de Deyna Castellanos (78) y Ludmila (80).



Con nueve puntos está el Madrid CFF, que ganó por 1-0 a la Real Sociedad con gol de Priscila Borja, mientras que con ocho está el otro invicto de esta Primera Iberdrola, el Athletic Club, que empató a un gol en su visita al Valencia, con tantos de Erika Vázquez para las 'Leonas' y de Carla Bautista para las 'che'.



Otros partidos con muchos goles se vieron en Vallecas, donde la UD Granadilla Tenerife derrotó por 2-3 al Rayo Vallecano con un cabezazo de Silvia Doblado en el 92, y en la Ciudad Deportiva Jesús Navas, donde el Sevilla consiguió su primera victoria al golear por 4-0 en el derbi andaluz al Sporting Huelva con doblete de Ana Franco.



Finalmente, los dos ascendidos a la máxima categoría del fútbol femenino nacional, el Eibar y el Santa Teresa, se llevaron los puntos a domicilio ante el Espanyol (0-1) y ante un Deportivo ABANCA (1-2) que junto a Rayo y Sporting son los únicos equipos en no sumar nada todavía.