Francia prohibirá la venta en hipermercados de todo producto no esencial

EFE/EPA/NICOLAS TUCAT/Archivo

París, 1 nov (EFE).- El primer ministro francés, Jean Castex, anunció hoy que a partir del próximo día 3 las grandes superficies no podrán vender productos no esenciales para evitar una competencia desleal con los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar por el confinamiento para combatir la pandemia de coronavirus.

La decisión fue adoptada por el Gobierno francés tras entrevistarse con asociaciones de pequeños comerciantes y de grandes superficies y dos días después de que el Ejecutivo ya prohibiera la venta de libros en hipermercados para no perjudicar a las pequeñas librerías independientes.

Castex indicó que "por equidad" prohibirán que se vendan en las grandes superficies productos que los pequeños comercios no pueden distribuir por el cierre, aunque saben que con esta medida los grandes beneficiados serán las webs de venta por internet.

El primer ministro francés indicó que, por ahora, no pueden responder a la demanda de los pequeños comercios de abrir sus puertas, porque la ola de COVID-19 es todavía muy fuerte, aunque prometió que en dos semanas revisarán la situación y, si es favorable, se puede autorizar una apertura paulatina.

En este sentido, Castex pidió comprensión a las pequeñas superficies por la "situación dramática" que vive toda Europa por el avance de la pandemia, que hace "indispensable" volver al confinamiento.

Castex prometió 20.000 millones de euros de ayudas suplementarias a los comerciantes obligados a echar la persiana.

El primer ministro aseguró que el nuevo confinamiento está previsto hasta el 1 de diciembre próximo, pero que su fin depende de que se respeten las medidas de distanciación social preconizadas por el Ejecutivo.