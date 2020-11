Fórmula 1/GP Emilia-Romaña.- Sainz: "El séptimo puesto sabe mejor después de casi chocarme con Albon"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que se ha librado "de milagro" de chocarse con el tailandés Alexander Albon (Red Bull), que realizó un trompo delante de él en las vueltas finales del Gran Premio de Emilia-Romaña, ya que si llega a reaccionar "50 centésimas más tarde" no podría haberlo evitado, por lo que el séptimo puesto conseguido "sabe mejor".



"Viendo lo que ha pasado con Albon, debería dar casi gracias de estar aquí. He librado de milagro, he tenido que reaccionar muy rápido. Nunca te esperas un trompo por delante, tener que clavar frenos. Ese séptimo sabe mejor, porque si llego a reaccionar 50 centésimas más tarde me choco contra él", señaló en declaraciones a Movistar F1.



Por todo ello, el madrileño está "un poco más satisfecho" que en otras carreras, y destacó que han tenido "buen ritmo toda la carrera". "Iba más cómodo en el coche que en la 'qualy' y lo he notado ya desde el principio, que he podido pasar a Lando -Norris- en la vuelta 4. A partir de ahí, he podido imprimir mi ritmo", subrayó.



"He puesto mucha presión en los coches de delante, han parado y cuando me he quedado solo he conseguido mejorar bastante el ritmo. He puesto la media y otra vez tenía más ritmo que Kvyat y los coches de delante, pero no tenía suficiente ventaja como para adelantarles, que era muy complicado aquí", continuó sobre el trazado de Imola.



En este sentido, explicó que cuando el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) se ha quitado de su camino se han abierto "un poco los huecos". "No llevaba mal ritmo, el AlphaTauri está yendo muy rápido. Es verdad que tenía más ritmo que Kvyat, Albon y compañía. Al final de ese 'stint' hemos empezado a coger a Ricciardo y a Leclerc, creía que se iba a poner emocionante la carrera", manifestó.



Sin embargo, la entrada del coche de seguridad ha arruinado sus planes. "Luego ha salido el 'safety car', que ha durado demasiado. 'Checo' -Pérez- se ha quedado detrás de Leclerc, no le ha podido pasar, y todos los que íbamos detrás con la blanda nos hemos quedado atascados", concluyó.