FC Dallas vence a Dynamo y asegura un lugar en los playoffs de la Copa MLS

El FC Dallas ganó este sábado 3-0 el tercer Derby de Texas consecutivo al derrotar al Houston Dynamo, para asegurar un puesto en los playoffs de la MLS, mientras que sus víctimas se fueron a casa con las manos vacías.

El argentino Franco Jara marcó al minuto 19 el primer gol del partido y su séptimo de la temporada, al rematar con la derecha junto al palo izquierdo luego de una asistencia de cabeza del colombiano Michael Barrios.

Al 27, fue el haitiano-estadounidense Fabrice Jean Picault quien remató de cabeza junto al palo izquierdo tras un centro del también cafetero Andrés Ricaurte para el 2-0.

La tercera diana llegó al minuto 90'+3 mediante Picault, quien recuperó el balón en el centro del campo y puedo vencer al arquero de Houston con remate a distancia para marcar su segundo gol del partido pegado al palo derecho y sellar la victoria de 3-0, consagrando así su doblete.

En una expansión de los playoffs para este 2020, los 10 mejores equipos de la Conferencia Este y los ocho mejores de la Conferencia Oeste se clasificarán para los playoffs de la MLS.

Ocho equipos de la Conferencia del Este ya se han clasificado para la postemporada (Philadelphia Union, Toronto FC, Columbus Crew SC, Orlando City SC, New York City FC, New York Red Bulls, New England Revolution, Nashville SC).

Por el Oeste lo han hecho hasta ahora seis conjuntos (Dallas FC, Sporting Kansas City, Seattle Sounders FC, Portland Timbers, Los Angeles Football Club y Minnesota United FC).

