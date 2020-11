España vence a Uruguay en los últimos minutos de juego

La selección uruguaya de rugby se mide en un scrum antela selección de España durante el partido internacional que se disputa hoy entre los equipos de Uruguay y España en el estadio Charrúa de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 1 nov (EFE).- La selección española de rugby venció a Uruguay 20-32 este domingo en el primero de los dos duelos amistosos que tendrán en el estadio Charrúa de Montevideo, en un encuentro parejo que los europeos ganaron en los últimos instantes.

Los Teros uruguayos marcaron la cancha al convertir un try de la mano de Nicolás Freitas y, cuando parecían tener el juego dominado, los españoles convirtieron dos try consecutivos gracias a Fred Quercy y Vicente del Hoyo junto a una conversión de David Melé y un tiro de castigo de Bautista Guemes para pasar al frente.

La segunda mitad tuvo una primera parte trabada, en la que todo sucedía en la mitad del terreno.

Los Celestes de a poco comenzaron a tomar la iniciativa y a ponerse el juego al hombro con la mira puesta en dar vuelta las acciones.

Tras varios intentos, Andrés Villaseca, de Uruguay, logró igualar el juego en 15 puntos con un try que, posteriormente, tuvo una conversión de Federico Favaro para que los Teros se fueran al frente.

Desde allí, el juego se tornó cambiante. España volvió a ponerse arriba a los 69 gracias a un tiro de castigo de Bautista Guemes pero, tres minutos después, Uruguay le devolvió la gentileza y también tuvo un tiro de castigo en pies de Favaro.

En los últimos 10 minutos los Teros no pudieron soportar el constante ataque de los Leones y en pocos instantes el combinado rojo hizo dos try y sus dos correspondientes conversiones para terminar en el 20-32 definitivo y celebrar la victoria en tierras sudamericanas.

Luego de este duelo, uruguayos y españoles se volverán a ver las caras el próximo viernes en el segundo partido de esta ventana internacional de rugby.