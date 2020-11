Eslovaquia acude en masa a hacerse test: solo un 1 % contagiados

EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Praga, 1 nov (EFE).- La población de Eslovaquia, en un operativo sin precedentes en el mundo, ha acudido este fin de semana en masa a hacerse pruebas de coronavirus, con el resultado de que el uno por ciento de los testados ha dado positivo, informó hoy el ministro de Defensa, Jaroslav Nad, a la cadena TA3.

La medida, sin precedentes hasta ahora por la magnitud del dispositivo creado en un país de 5,45 millones de habitantes, fue justificada este domingo por el primer ministro, el populista conservador Igor Matovic, como una forma de evitar el colapso de los hospitales.

Eslovaquia, país miembro de la Unión Europea (UE), tiene una tasa de contagios acumulada de 539 por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la de España, con 508.

"No queríamos permitir que a los hospitales se les doblaran las rodillas. Sólo por ellos os hemos obligado a que fuerais a haceros el test. Fue en interés de todos nosotros", tuiteó Matovic a sus conciudadanos.

El viernes, el jefe del Ejecutivo eslovaco se había referido a esta medida como única alternativa para evitar otro cierre económico ("lockdown") con pérdidas de puestos de trabajo.

ÉXITO DEL OPERATIVO

El ambicioso operativo, coordinado por el Ejército y con la participación de 46.000 personas en los 4.782 centros de recogida de pruebas -situados en los colegios electorales-, fue considerado exitoso" por la vicepresidenta del Gobierno, Veronika Remisova.

"Ha sido exitoso y estuvo bien organizado, a pesar de las desinformaciones que circularon poco antes de la apertura de los centros de prueba", afirmó la política conservadora.

Los ciudadanos se sometieron a pruebas rápidas de antígenos, cuyo resultado se obtiene en 15-20 minutos, aunque no son tan fiables como los test PCR.

Además, el operativo permitía hacerse el test sin bajarse del coche ("drive-in"), una modalidad que fue utilizada por muchos y creó largas colas, hasta de ocho horas, y serios problemas de tráfico en algunas ciudades.

El país acudió en masa, sobre todo el sábado, a hacerse de forma voluntaria la prueba gratuita puesta a disposición por el Gobierno, mientras que el domingo hubo mucho menos flujo de gente, informó TA3.

Tras esa primera jornada, el número de certificado emitidos fue de 2,5 millones, de los que 25.850 fueron resultados positivos, lo que supone que el 1 % de los participantes estaba contagiado de covid y debe guardar cuarentena domiciliaria.

Matovic pidió hoy a todos esos ciudadanos que avisen de su infección a "aquellas personas con las que estuvieron en contacto en estos últimos días".

Por otra parte, la cifra relativamente baja de contagios fue utilizada por la oposición parlamentaria para cuestionar la fiabilidad de estos test de antígenos, más sencillos y baratos que los PCR.

OTRO TEST EN UNA SEMANA

Matovic confirmó que el próximo semana, en la segunda y última fase de este experimento, el testado se repetirá para confirmar los resultados de este sábado y domingo, y detectar eventualmente otros posibles casos.

Algunos municipios han criticado esa decisión del jefe del Ejecutivo al considerar que es desproporcionado volver a pedir a la población que regrese a los centros de pruebas, pues es grande el tiempo que invierten y además se expondrían al riesgo de contagio.

Es el caso del municipio capitolino de Bratislava-Karlova Ves, cuyos ediles anunciaron hoy que no pondrán a disposición los colegios electorales para realizar ese segundo test.

En este primer fin de semana la policía informó de 24 abusos por parte de personas que tras dar positivo en la prueba, volvieron a hacérsela en otra localidad cercana, en vez de aislarse inmediatamente en sus domicilios para no poner el riesgo a los demás, precisó la portavoz policial, Denisa Bárdyová.

