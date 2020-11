Empieza el referéndum en Argelia entre el temor al Covid y al vacío de poder

Abdelmadjid Tebboune. EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

Argel, 1 nov (EFE).- Más de 25 millones de argelinos están llamados hoy a las urnas para votar una propuesta de reforma de la Constitución que ha sido ampliamente criticada por la oposición en una consulta que se celebra entre en el temor a la covid-19 y la inquietud por el misterioso estado de salud del presidente, Abdelmedjid Tebboune, trasladado el jueves de urgencia a Alemania.

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 8.00 de la mañana hora local (7.00 GMT) en la mayor parte del país bajo una importante presencia de dispositivos policiales, en particular en pleno corazón de Argel, cuyas arterias principales amanecieron este domingo plagado de furgones de la Policía, y centenares de efectivos de la policía uniformada y secreta.

Está previsto que los centros de votación permanezcan abiertos hasta las 19.00 hora local (18.00 GMT), como estipula la ley orgánica de 2016, relativa al sistema electoral, y que los resultados del referéndum se hagan públicos a lo largo de la próxima semana.

PREOCUPACIÓN POR EL CORONAVIRUS

Ante la crisis sanitaria, la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE) ha desarrollado un protocolo sanitario especial que restringe el acceso al interior de los colegios a dos o tres votantes -dependiendo del tamaño- y colocado dispositivos de desinfección.

"La ANIE asegurará la integridad y regularidad del voto mediante el despliegue 90.000 miembros de su secretaría y un total de 438.000 supervisores presentes en los 61.000 colegios electorales", explicó el sábado Mohamed Charfi presidente de la ANIE.

El virus ha infectado oficialmente ya a más de 57.600 personas y causado la muerte a otras 1.956 en Argelia, con una curva en ascenso y cerca de 300 contagiados diarios, cifras que ha obligado al gobierno a recuperar las restricciones de movimiento, el particular el toque de queda, y a insistir en la campaña para el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social.

Argelia, que fue el primer país de África en confirmar un caso de coronavirus, mantiene cerradas su fronteras desde marzo pasado.

MIEDO A UN VACÍO DE PODER

El referéndum, para el que la oposición ha llamado al boicot, se celebra también bajo el temor a un vacío de poder desde que el jueves el presidente fuera trasladado de forma urgente a un hospital sin que se haya informado de que enfermedad le aqueja.

El último comunicado de la presidencia es del viernes y en el solo se subraya que los médicos "son optimistas" y que las perspectivas "no son inquietantes".

Tebboune, de 75 años, se puso en "aislamiento voluntario" el pasado sábado después de que un miembro de su comitiva diera positivo por coronavirus y la noche del martes ya fue trasladado de urgencia a un hospital militar sin que se confirmara ni negara la posible infección por la Covid-19 y solo se informó de que su estado de salud "no es inquietante".

El referéndum está concebido como el penúltimo acto de la transición tras la forzada y controvertida renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika, y ahí reside el temor ya que el actual presidente del Senado, Salah Oudjil, de 89 años, es transitorio y, según la Constitución, no está capacitado para sustituir al jefe del Estado, lo que crea un peligroso vacío de poder.

El presidente en Argelia tiene numerosas atribuciones únicas, como la de firmar y validar la reforma constitucional que este domingo se somete a consulta.