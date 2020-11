El Tour Down Under se cae del calendario ciclista de 2021 por la pandemia

El Tour Down Under, primera carrera del calendario ciclista WorldTour, que estaba prevista del 19 al 24 de enero de 2021 en Australia, no se disputará por la pandemia del covid-19, anunciaron este domingo sus organizadores.

Si directora Hitaf Rasheed justificó la decisión por "los riesgos relacionados con la cuarentena y el cierre de las fronteras internacionales".

"Sería demasiado pedir a los equipos, que se han enfrentado a una temporada 2020 muy estresante, difícil y reducida, que concluya más tarde de lo habitual", añadió.

La carrera WorldTour prevista inmediatamente después, la Cadel Evans Great Ocean (31 de enero y también en Australia) fue igualmente anulada.

La última edición del Tour Down Under, que pudo disputarse en enero pasado antes de la declaración de la pandemia, fue ganada por el australiano Richie Porte.

Ahora, la primera carrera prevista del WolrdTour en 2021 es la Vuelta a los Emiratos Árabes, del 21 al 27 de febrero. Su edición en 2020 tuvo que acortarse como consecuencia de los primeros casos de covid-19 aparecidos en una carrera ciclita, entre ellos el del esprínter colombiano Fernando Gaviria.

jm/fbx/mcd