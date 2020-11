El FBI investiga emboscada contra caravana de Biden en Texas

En la imagen partidarios del candidato presidencial demócrata Joe Biden. EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Washington, 1 nov (EFE).- La policía federal estadounidense (FBI) investiga un incidente ocurrido el viernes en Texas cuando partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emboscaron violentamente un autobús de la campaña de su rival demócrata, Joe Biden.

El incidente, captado en video, tuvo lugar en una carretera interestatal del condado texano de Hays y obligó a los demócratas a cancelar dos actos de campaña previstos por "motivos de seguridad".

Ante la situación, en la que según los medios locales, participó un centenar de vehículos de partidarios de Trump, los miembros del equipo de campaña de Biden llamaron a la Policía, que no llevó a cabo detenciones.

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran una larga fila de vehículos con banderas de Trump que persiguen al autobús identificado en su exterior como de campaña Biden-Harris mientras iba de San Antonio a Austin, bloqueándole el paso.

Según imágenes emitidas por la cadena CNN, una camioneta que escoltaba el autobús, conducido por un miembro de la campaña de Biden, resultó golpeado en uno de sus laterales por otros vehículos.

En una aparente muestra de apoyo a estas acciones, el presidente Trump tuiteó "Amo a Texas", junto a unas imágenes en las que se ve el autobús de campaña de su rival acosado por sus seguidores.

"En lugar de entablar una conversación productiva sobre las visiones drásticamente diferentes que Joe Biden y Donald Trump tienen de nuestro país, los partidarios de Trump en Texas decidieron poner en peligro a nuestro personal, ayudantes, seguidores y a otras personas", declaró al diario The texas Tribune Tariq Thowfeek, director de comunicaciones para la campaña de Biden en Texas.

Texas se ha convertido en uno de los estados más disputados por ambas campañas, debido a que la tradicional ventaja que los republicanos mantienen en este territorio en las últimas tres décadas pudiera estar dentro del margen de error de las encuestas.

Según la media de sondeos elaborada por la web realclearpolitics, Biden ha logrado cerrar la brecha y la ventaja de Trump se encuentra ahora en 2,3 puntos porcentuales.

"Chocaron contra el vehículo de una persona gritando insultos y amenazas. No dejes que los matones ganen, vota", escribió en su cuenta de Twitter Katie Naranjo, presidenta del Partido Demócrata en el condado de Travis (Texas), al animar a participar en las elecciones del 3 de noviembre.

Por su lado, el presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West, citado por la emisora local de la cadena ABC, restó credibilidad al incidente y dijo que "son más noticias falsas y propaganda".