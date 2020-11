El escándalo ruso, conmoción y estímulo para la lucha contra el dopaje

Con efectos "devastadores" por su sofisticación y su alcance, el escándalo de dopaje institucionalizado en Rusia también sirvió para que la lucha antidopaje avanzara, al tiempo que azuzaba las pretensiones de Estados Unidos por liderar este combate.

Las sospechas contra una parte del deporte ruso no esperaron a las revelaciones de la pareja Stepanov, origen de una serie de documentales de la cadena alemana ARD a partir de finales de 2014, ni a la confesión en 2016 del doctor Grigory Rodchenkov, antiguo patrón del laboratorio antidopaje de Moscú.

"Sospechábamos que pasaban cosas, pero no a esta escala, no organizadas con el Estado ruso, no con el apoyo de un laboratorio certificado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)", resume a la AFP Fabien Ohl, sociólogo del deporte en la Universidad de Lausana.

El laboratorio de Moscú no solo escondía los positivos de los atletas dopados, sino que Rodchenkov desarrolló su propio cocktail de esteroides, diluido en whisky o vermut y absorbido vía la mucosa bucal para reducir la duración de su detección.

Para Fabien Ohl, el escándalo del dopaje ruso tiene un alcance mucho mayor al que supuso en 1998 el caso Festina, que supuso el nacimiento de un sistema antidopaje que se creía más eficaz y que provocó la creación en 1999 de la AMA y la adopción en 2004 del primer Código Mundial Antidopaje.

- Pocos investigadores -

"La coherencia normativa era el gran problema de la AMA y la crisis rusa demostró sus límites: había un abismo entre la normativa antidopaje sobre el papel y su aplicación", constata Antoine Duval, investigador en derecho internacional del deporte en el Instituto Asser de La Haya.

Objeto de críticas despiadadas, el gendarme antidopaje también padeció su propio código de la época: no podía investigar y para abrir un expediente hubiese tenido que compartir las acusaciones de los Stepanov con la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) o la Federación Internacional de Atletismo, que precisamente se descubrió después que formaban parte del sistema, recuerda Fabien Ohl.

Por ello, la AMA está dotada desde 2017 de un programa para denunciar, bautizado como 'Speak Up!', que preveía un trato confidencial de sus informaciones por un equipo creado desde mediados de 2016 alrededor del alemán Günter Younger, con pasado en la unidad de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Interpol.

El objetivo no era solo evitar las injerencias, levantando un muro entre la investigación y los dirigentes de la AMA, implicando al movimiento olímpico y a gobiernos, sino también limitar los recursos destinados a investigaciones externas sobre el dopaje ruso que habían costado 3,9 millones de dólares entre 2015 y 2016.

Con un efectivo de 15 investigadores, con tres contrataciones más anunciadas a finales de septiembre, "es un desarrollo interesante, pero que no refuerza considerablemente la capacidad de la AMA", revela Antoine Duval.

- La AMA bajo amenaza norteamericana -

La lucha contra el dopaje depende aún en gran parte "de la buena voluntad" de las organizaciones antidopaje nacionales, que realizan cada año las dos terceras partes de los controles que se realizan en el mundo, destaca el jurista.

Es cierto que el Comité Olímpico Internacional lideró en 2018 la creación de la Autoridad de Control Independiente (ACI-ITA), pero se hace cargo de los controles realizados por las federaciones internacionales, es decir, el tercio restante, menos sujetas "a las manipulaciones nacionalistas", añade Duval.

Si la AMA ha visto como sus recursos aumentaban tras la crisis rusa, con un aumento anual del 8% de su presupuesto entre 2018 y 2022, la instancia afronta un nuevo problema: la reciente amenaza de Estados Unidos de cortar su aportación para llevar a cabo sus propias investigaciones contra atletas de todo el mundo en nombre del 'Rodchenkov Act', sometido al Senado estadounidense.

La perspectiva de ver a los norteamericanos erigirse en gendarmes mundiales, algo que recuerda su papel en el 'Fifagate', amenaza con crear "una confusión total", sobre todo porque esas reglas no se aplicarían a las ligas profesionales estadounidenses como la NBA (básquetbol), MLB (béisbol) o la NFL (fútbol americano), deplora Fabien Ohl.

"Si los atletas rusos o chinos son sancionados por la justicia estadounidense, podemos estar seguros que habrá legislaciones específicas rusas o chinas, con detenciones de atletas norteamericanos. Eso es extremadamente peligroso", advierte el sociólogo.

