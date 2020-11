23/09/2020 EEUU.- La Casa Blanca amonesta a uno de sus expertos por aplaudir la aproximación de Biden contra la COVID-19. La Casa Blanca ha acusado a uno de los principales nombres de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos e integrante precisamente dde la fuerza de intervención contra el coronavirus organizada por la Administración Trump, doctor Anthony Fauci, de actuar por motivos políticos al asegurar que el candidato demócrata, Joe Biden, ha defendido una perspectiva de salud pública, en lugar de la económica, para combatir la enfermedad. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL GRAEME JENNINGS - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONT



Después de avisar de que Estados Unidos se encaminaba a una ola de "dolor" este invierno si no endurecía sus medidas contra la enfermedad, Fauci, en comentarios al 'Washington Post', aplaudió que Biden está abordando el problema "desde una perspectiva de salud pública, mientras que el presidente se está centrando en reabrir el país, desde la economía".



"Y no es una buena situación", hizo saber, en referencia a los más de nueve millones de contagios que ya ha provocado la pandemia en el país. "Todas las estrellas se van a alinear en el lugar equivocado según la gente se vaya congregando en el interior de sus casas en otoño e invierno. No podemos estar en peor posición", indicó.



Fauci, de 79 años y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984, aprovechó para criticar duramente al nuevo experto de Trump, el doctor Scott Atlas, quien está defendiendo estrategias como la "inmunidad de grupo", una idea repudiada por expertos epidemiólogos de todo el mundo.



"Tengo serios problemas con él", ha indicado Fauci. "Parece un hombre inteligente pero habla de cosas sobre las que, creo, no tiene ninguna percepción, conocimiento o experiencia reales. En el momento en que te paras a analizar lo que dice, no tiene sentido", ha añadido.



En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha tachado las declaraciones de "inaceptables". "Está rompiendo con todas las normas", según el portavoz. "Fauci ha optado por criticar al presidente en los medios y dar a conocer sus inclinaciones políticas alabando al oponente del presidente", ha asegurado.



"Alguien como Fauci, que ha elogiado las acciones del presidente Trump durante esta pandemia, no puede salir tres días antes de unas elecciones a hacer política", ha concluido el portavoz.