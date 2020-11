EEUU.- Florida sigue en el aire y Biden aventaja a Trump en Pensilvania, Arizona y Wisconsin, todos ellos estados clave

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La encuesta publicada este domingo por ABC y 'The Washington Post' sitúa a los principales candidatos presidenciales para las elecciones de Estados Unidos de este martes, Joe Biden y Donald Trump, virtualmente empatados en Florida, uno de los estados clave, mientras que Biden aventaja a Trump en Pensilvania, Arizona o Wisconsin, también territorios en disputa. Esta es la última encuesta de estos medios antes de los comicios.



'The New York Times' ha publicado otro estudio que sitúa en cambio a Biden por delante de Trump en Florida (47-44 por ciento) y en Pensilvania (49-43). En otros dos estados clave, Biden también está por delante del actual inquilino de la Casa Blanca: Arizona (49-43) y Wisconsin (52-42).



Trump tiene un 50 por ciento de apoyo en Florida, según el estudio de ABC/'The Washington Post', frente al 48 por ciento de Biden, una cifra muy parecida al 51-47 por ciento del pasado 20 de septiembre. En las presidenciales de 2016 Trump se impuso en Florida por 112.911 de los 9,4 millones de votos del estado.



En Pensilvania es Biden el que se sitúa en cabeza con un 51-44 por ciento de intención de voto, dos puntos menos de diferencia que hace un mes. En 2016 fue Trump el que ganó el estado con 44.292 votos de diferencia en el total de 6,2 millones de votos.



En ambos estados destaca el voto anticipado, pero especialmente en Florida, donde el 60 por ciento de los votantes probables asegura que ya ha vortado y otro 23 por ciento tiene intención de hacerlo antes de las elecciones, con lo que solo el 17 por ciento lo hará presencialmente el día de las elecciones. Entre los votantes por anticipado se impone Biden (50-47 por ciento).



En cambio, en Pensilvania el 58 por ciento asegura que votará el día de las elecciones, el 32 por ciento dice que ya ha votado y el resto tiene intención de hacerlo también anticipadamente. En voto anticipado Biden se impone claramente a Trump (75-22 por ciento).



La encuesta revela la que quizá pueda ser una de las claves, el voto hispano. En Florida se dividen casi de forma equitativa (51-47 por ciento para Biden): Biden es el favorito claro entre los hispanos no procedentes de Cuba y tiene una amplia ventaja entre los negros.



Precisamente Trump ha programado diez actos para las últimas 48 horas de campaña, algunos de ellos en Florida, y cerrará su campaña el lunes en Grand Rapids, Míchigan, el mismo lugar donde lo hizo hace cuatro años para imponerse contra todo pronóstico a su rival demócrata, Hillary Clinton. Biden también estará en Míchigan y Pensilvania.