Deyna Castellanos desatasca al Atlético de Madrid

La jugadora del Atlético de Madrid D. Castellanos (i) y la jugadora del EDF Logroño Judith Luzuriaga (d) durante el partido de la cuarta jornada de la Liga de fútbol femenina que disputaron en el estadio Wanda Atlético de Madrid de Alcalá de Henares. EFE/ Zipi

Madrid, 1 nov (EFE).- La venezolana Deyna Castellanos, con un certero remate de cabeza desatascó al Atlético de Madrid para llevarse una difícil victoria por 2-0 ante el EDF Logroño, lo que la mantiene a dos puntos del líder, el Barcelona.

No fue un partido fácil el del Centro Deportivo Wanda Metropolitano para las rojiblancas pese a que se encontraban con un rival que aún no conocía la victoria. El bloque riojano que dirige Gerardo García planteó notables problemas a las chicas de Daniel González.

Tan solo a doce minutos del final pudo comenzar a desnivelar el encuentro con un remate preciso de Deyna Castellanos a un centro desde la zona izquierda de la internacional española Silvia Meseguer al que no pudo responder la guardameta Pamela Tajonar.

Y acto seguido la brasileña Ludmila da Silva puso la puntilla y cerró la victoria del Atlético, que se queda a dos puntos del Barcelona y con uno más que el Madrid CFF, la revelación de estos inicios de campaña.

Mientras que el partido entre el Levante y el Real Madrid, previsto para este domingo, tuvo que ser aplazado por un positivo en el conjunto valenciano, el Sevilla estrenó su casillero de victorias a costa del Sporting Huelva, al que goleó por 4-0.

La estadounidense-nigeriana Toni Payne y Raquel Pinel encarrilaron la victoria del conjunto del argentino Cristian Toro, que cerró con un doblete al final Ana Franco.

El Rayo Vallecano sufrió su segunda derrota en su segundo partido de la campaña al perder en casa ante el Granadilla Tenerife Egatesa (2-3) con un tanto en la prolongación de Silvia Doblado.

La victoria sitúa al conjunto canario en la quinta plaza y deja al Rayo en la zona baja sin puntos, igual que están Deportivo Abanca y Sporting Huelva.