Coronavirus.- Reino Unido marca un nuevo récord diario de contagios y supera el millón de casos confirmados

MADRID, 1 (EUROAP PRESS)



El Gobierno británico ha informado este domingo de 23.254 nuevos contagios en 24 horas, con lo que el país supera el millón de casos confirmados, concretamente 1.034.914. Este es el segundo día consecutivo de récord diario de contagios desde el inicio de la pandemia.



El número de muertes es de 162 en la última jornada, con lo que suma 46.717. El boletín recoge además 10.918 pacientes hospitalizados, 978 de los cuales están en unidades de cuidados intensivos y conectados a un respirador.



El número de ingresos hospitaliarios es de 1.442 en las últimas 24 horas para un total de 170.445. Con estos datos, Reino Unido confirma la tendencia ascendente de la curva epidemiológica de la segunda ola, mucho más alta que la de la primera ola.



Este mismo domingo, el 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, ha reconocido que las nuevas restricciones que entrarán en vigor el próximo jueves podrían durar más allá del mes estimado inicialmente. "Sí", ha zanjado a la pregunta de una posible extensión, antes de matizar una opción de intermedia: los confinamientos regionales o localizados a focos concretos.



"Queremos colocarnos en una posición en la que podamos, y me parece que podemos conseguirlo, reducir la tasa de contagio lo suficiente como para relajar las medidas", ha indicado.



En este confinamiento continuarán funcionando los colegios, institutos y universidades, mientras que los sectores que no pueden teletrabajar, como construcción o industria podrán seguir manteniendo su actividad, según anunció el sábado el primer ministro, Boris Johnson.



Los pubs, bares y restaurantes deberán cerrar, aunque podrán ofrecer productos para llevar o a domicilio. Los comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento también permanecerán cerrados.



Johnson anunció además una prórroga de las ayudas para abonar los salarios de los trabajadores que no puedan seguir con su actividad. En un principio la compensación terminaba este sábado, pero permanecerá en funcionamiento durante el mes de noviembre.