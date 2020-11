Coronavirus.- India registra 46.963 nuevos contagios por coronavirus y rebasa los 122.000 fallecidos

25/09/2020 India, con más de 5,8 casos de coronavirus y unos 92.300 fallecidos es el segundo país más afectado por la pandemia, tras Estados Unidos. POLITICA ASIA INDIA ASIA INTERNACIONAL SUDIPTA DAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



India ha registrado este domingo 46.963 nuevos contagios de coronavirus y 470 fallecimientos relacionados con la enfermedad, según los datos publicados por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, recogidos por 'Times of India'.



En lo que va de pandemia, el país, el segundo con mayor número de casos tras Estados Unidos, ha detectado 8.184.082 casos, mientras que 122.111 personas han perdido la vida.



Por otro lado, India ha bajado de 600.000 casos activos por primera vez desde agosto, al situar en 570.458 personas el número de pacientes que aún sufren la enfermedad. Casi 60.000 personas se han recuperado del virus en las últimas 24 horas y han elevado el total de altas a casi 7,5 millones.



Pese al descenso generalizado de los casos, el estado de Delhi, donde se encuentra la capital, ha experimentado su mayor subida diaria de casos, según el 'The Times of India'.



En declaraciones de las que se hace eco este medio, el Gobierno de la región ha atribuido el crecimiento de la expansión del virus a que los ciudadanos se han relajado en el uso de la mascarilla, el incremento de la contaminación, la bajada de temperaturas y las festividades que se han celebrado.