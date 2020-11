Coronavirus.- El Gobierno británico reconoce que el nuevo confinamiento podría durar más de un mes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El número dos del Gobierno británico, Michael Gove, ha reconocido este domingo que las nuevas restricciones que entrarán en vigor en los próximos días podrían durar más allá del mes estimado inicialmente, según ha hecho saber en una entrevista a Sky News.



"Sí", ha zanjado a la pregunta de una posible extensión, antes de matizar una opción de intermedia: los confinamientos regionales o localizados a focos concretos.



"Queremos colocarnos en una posición en la que podamos, y me parece que podemos conseguirlo, reducir la tasa de contagio lo suficiente como para relajar las medidas", ha indicado.



Gove ha reconocido que la situación actual, en la que Reino Unido ha rebasado el millón de casos, "es peor de lo que cualquier de nosotros habría esperado", y que la ausencia de decisiones como la anunciada el sábado por el primer ministro, Boris Johnson, habría provocado que "los hospitales estuvieran llenos para diciembre".



"Las consecuencias de esto serían verdaderamente inmorales", ha declarado Gove.



En este confinamiento continuarán funcionando los colegios, institutos y universidades, mientras que los sectores que no pueden teletrabajar, como construcción o industria podrán seguir manteniendo su actividad.



Los pubs, bares y restaurantes deberán cerrar, aunque podrán ofrecer productos para llevar o a domicilio. Los comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento también permanecerán cerrados.



Johnson ha anunciado además una prórroga de las ayudas para abonar los salarios de los trabajadores que no puedan seguir con su actividad. En un principio la compensación terminaba este sábado, pero permanecerá en funcionamiento durante el mes de noviembre.