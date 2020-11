Coronavirus.- Australia registra su primer día sin casos de coronavirus por transmisión local desde junio

26/10/2020 Un grupo de personas en el Aeropuerto Internacional de Canberra, Australia. POLITICA OCEANÍA ORIENTE PRÓXIMO ASIA AUSTRALIA QATAR INTERNACIONAL CHU CHEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Australia ha registrado este domingo su primer día sin ningún caso de coronavirus contagiado por transmisión local desde el pasado 9 de junio, ha asegurado el ministro de Salud del país Greg Hunt en su Twitter.



Los datos recopilados por el Gobierno, no obstante, no han tenido en cuenta un caso de transmisión local que se ha registrado de noche en Sidney, pasada la hora límite de recolección de datos, por lo que será incluido en la siguiente actualización, según han confirmado las autoridades sanitarias a los medios locales.



El estado de Victoria, que había sido uno de los epicentros de la pandemia en Australia, no ha detectado ningún caso de transmisión comunitaria en las últimas 24 horas y suma cuatro días consecutivos sin ningún nuevo contagio.



En esta región, el viceprimer ministro, James Merlino, ha anunciado que pronto volverán las competiciones deportivas y el deporte bajo techo y que se hará un plan de inversión pública para que los niños puedan volver a practicar deporte, según ha recogido la cadena de noticias local ABC News.



En ese plan, se incluyen ayudas para comprar material a las familias y preparadores físicos en las escuelas el próximo curso.