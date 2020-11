Coronavirus.- Alemania registra más de 14.000 nuevos contagios pero rompe cuatro días de máximos consecutivos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 14.177 casos nuevos y otros 29 muertos, una estimación que rompe cuatro días de récord de contagios diarios en los que el país ha rozado los 20.000 infectados cada 24 horas, según el balance publicado este domingo por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio alemán se eleva a 532.930 personas contagiadas y 10.481 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 355.900 personas han conseguido superar la COVID-19, incluidas unas 4.800 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



Más de la mitad de los casos acumulados corresponden a tres estados: Renania del Norte-Westfalia (136.116), Baviera (107.044) y Baden-Wurtemberg (82.334). Berlín, la capital, registra 32.231 casos y 261 víctimas mortales.



Este domingo, miles de personas han salido de nuevo a las calles para manifestarse contra las restricciones impuestas para evitar contagios en ciudades como Dresde, Karlsruhe, Darmstadt y Múnich. En Dresde la protesta está convocada por el grupo Pensamiento Lateral y se había autorizado hasta mil asistentes, por lo que la Policía intervino para dispersar en cuanto se rebasó esa cifra. Muchos de los participantes no llevaban mascarilla.



En Karlsruhe unas 900 personas acudieron a la convocatoria de Pensamiento Lateral sin respetar la distancia, por lo que la Policía ha explicado que estuvo a punto de intervenir. En Darmstadt unas 300 personas acudieron a la protesta y la Policía ha contabilizado a 100 en Duesseldorf.



Alemania es uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus en Europa después de España, Francia, Reino Unido e Italia. El país alcanzó el pico de contagios en el marco de la pandemia entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 casos diarios, tras lo cual la cifra cayó para volver a aumentar en julio.



En este contexto, el Gobierno de Alemania acordó con las autoridades de los 16 estados que componen el país el cierre de todos los restaurantes durante todo el mes de noviembre, en el marco de un nuevo paquete de medidas para frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, según adelantaron fuentes gubernamentales federales y estatales consultadas por DPA.



Las mismas fuentes precisaron que aunque las tiendas permanecerán abiertas, no podrá haber en su interior más de un cliente por cada 10 metros cuadrados, mientras que los centros de maquillaje, masaje y tatuajes tendrán que cerrar sus puertas a partir del próximo lunes. En lo que se refiere a las peluquerías, seguirán abiertas bajo estrictas medidas de higiene.



Las escuelas y guarderías seguirán estando abiertas, pero se introducirán nuevos protocolos de higiene, mientras que está previsto limitar las reuniones al aire libre a no más de los miembros de dos hogares. Otra de las medidas pactadas es la limitación del turismo nacional, prohibiendo las estancias en hoteles a menos que sea por razones "esenciales".



Las medidas fueron acordadas en la reunión mantenida este miércoles por la canciller alemana, Angela Merkel, con los primeros ministros de los 16 estados que componen Alemania.