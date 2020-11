Brasileños protestan contra inmunización obligatoria contra COVID-19 y vacuna china

Una manifestante lleva una mascarilla con la frase "No a la vacuna" durante una protesta en Sao Paulo, Brasil. 1 noviembre 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

Por Amanda Perobelli y Pablo Garcia

SAO PAULO, 1 nov (Reuters) - Más de 300 brasileños se congregaron el domingo en la principal vía comercial de Sao Paulo para protestar por el apoyo del gobernador estatal, Joao Doria, a la inmunización obligatoria contra el COVID-19 y a las pruebas de la vacuna potencial desarrollada por la compañía china Sinovac.

Doria se ha pronunciado anteriormente a favor de que las vacunas sean obligatorias cuando estén disponibles, lo que provocó una disputa con el presidente Jair Bolsonaro, quien promete que será un proceso voluntario. El presidente de la Corte Suprema ha dicho que, en última instancia, será el tribunal el que decida sobre el asunto.

En Brasil son obligatorias algunas vacunas, como la de la hepatitis B, que se administra a los recién nacidos. El país ha tenido mucho éxito con grandes campañas de vacunación en el pasado, erradicando la poliomielitis en los años 80, por ejemplo.

En Sao Paulo, la vacuna de Sinovac está siendo probada como parte de los ensayos clínicos de fase III con el apoyo del gobierno de Doria.

El Ministerio de Salud anunció el mes pasado que compraría 46 millones de dosis de la vacuna, dependiendo de la aprobación regulatoria, en un acuerdo respaldado por los gobernadores estatales. No obstante, un día después, Bolsonaro dijo que Brasil no compraría la vacuna.

Los manifestantes en Sao Paulo defendieron a Bolsonaro. Uno exhibió un cartel que decía "No somos conejillos de indias" y otro llevaba una mascarilla que decía "no a la vacuna". Muchos de los presentes estaban apiñados y no llevaban mascarillas.

"Estamos en contra del embajador chino autoritario Joao Doria, que ahora haría obligatoria la vacuna contra nuestros deseos", dijo el manifestante Andre Petros. "Esto no sucede en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China".

Brasil tiene el tercer peor brote de coronavirus a nivel mundial, con 5,5 millones de casos, después de Estados Unidos e India, según un recuento de Reuters.

(Escrito por Jake Spring; editado en español por Carlos Serrano)