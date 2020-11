Así ha sido la noche más terrorífica de los famosos ¿te atreves con ellos?

MADRID, 1 (CHANCE)



Sin duda ha sido un HalloWeen muy atípico. Pero no hay coronavirus capaz de achantar las ganas de disfrazarse de nuestros famosos quiénes, un año más y fieles a la tradición, han querido homenajear a los muertos vivientes con todo un despliegue de maquillaje y ropas terroríficos. Damas de la noche y caballeros oscuros que han caído rendidos a la veilidades de la noches más siniestra y apocalíptica del año han arrancado algún que otro grito de terror y susto en más de uno. ¿Te atreves a seguir sus pasos?



Si este año la has pasado en casa, como muchos de nosotros, no hay excusas para el que viene. Toma tu modelo de este extenso catálogo que nos han brindado, actores, actrices, presentadores... y que te puede servir de manual ¿Con cuál te quedas?