Arteta, respeto y sonrisa; Klopp, humor como herramienta comunicativa

Mikel Arteta. EFE/EPA/Andy Rain

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Mikel Arteta usa un "lenguaje conciso" que "conjuga con una sonrisa" en sus comparecencias, mientras que el alemán Jürgen Klopp tiene como gran "recurso" el "humor" para lidiar con las preguntas y polémicas, según establece un detallado estudio de la consultora 'Comunicar es Ganar'.

Esta empresa, fundada en 2011 y especializada en fútbol de elite, con sedes en Madrid y en Estados Unidos, elaboró un dossier en el que pone el foco en la comunicación de los grandes entrenadores del panorama futbolístico actual en sus ruedas de prensa durante las seis primeras jornadas de competición.

Para ello se apoya en la triangulación metodológica a partir de técnicas cualitativas (observación participante) y cuantitativas (análisis de contenido). Las variables y categorías de análisis han sido definidas a partir de criterios que afectan a aspectos tales como su puesta en escena, su gestión de la imagen pública, así como la construcción del relato en las respectivas ruedas de prensa.

De uno de los entrenadores más carismáticos del fútbol actual como es Klopp destaca como puntos fuertes su "gran manejo del recurso del humor para gestionar preguntas y polémicas" y que "se sabe líder, lo que le hace capaz de generar una atmósfera de máxima expectación con su lenguaje no verbal".

Por su parte, del español Arteta, quien se estrenó como primer técnico en un banquillo siempre exigente como el del Arsenal pondera su respeto hacia los demás y con los "protagonistas de sus mensajes", así como sus respuestas "concisas" que "suele conjugar con una sonrisa".

El estudio también analiza a otros grandes entrenadores como el español Pep Guardiola, de quien establece como punto fuerte su "puesta en escena impecable en términos de armonía y coherencia de discurso verbal y no verbal" y su capacidad para, con sus palabras, "introducir nuevos temas en la agenda de los medios de comunicación".

Interesante también el análisis del argentino Marcelo Bielsa, quien siempre "impacta en los aficionados con sus reflexiones" y tiene capacidad para no esconderse detrás de los tópicos y destacar lo bueno "de su equipo y del contrario".

Del portugués José Mourinho, un habitual protagonista en las ruedas de prensa, destaca su capacidad para introducir "otros recursos en su puesta en escena" para empatizar más con los medios, "fundamentalmente son elementos no verbales".

Además, también analiza a uno de los entrenadores de moda en la Premier League como es el italiano Carlo Ancelotti, quien tiene al Everton luchando por el liderato de la clasificación. Del experimentado técnico destaca su talante ante las preguntas y su capacidad para "evitar polémicas respondiendo con mesura", además de poder "desactivar una pregunta con su sonrisa".

Con este estudio la firma Comunicar es Ganar apuesta nuevamente por monitorizar la comunicación e imagen pública de los entrenadores, en un momento en el que su discurso se ve limitado por la trascendencia de un contexto sanitario más determinante que cualquiera de sus rivales deportivos.