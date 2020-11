01/01/1970 Ana Obregón, sumida en la tristeza el día de todos santos, recuerda a su hijo, Aless, con una emotiva carta. MADRID, 1 (CHANCE) No es un día fácil para Ana Obregón, como tampoco lo han sido todos los que han transcurrido desde que en el mes de mayo muriera su único hijo, Aless, fruto de su relación con Alessandro Lequio. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA EURPA PRESS



MADRID, 1 (CHANCE)



No es un día fácil para Ana Obregón, como tampoco lo han sido todos los que han transcurrido desde que en el mes de mayo muriera su único hijo, Aless, fruto de su relación con Alessandro Lequio.



Sumida en la tristeza dessde tan cruel pérdida, Ana ha tomado por costumbre usar sus redes sociales para desnudar su alma y expresar lo que siente. Hoy no podía ser menos y nos ha conmovido, una vez más, con estas palabras llenas de emoción: "Quiero mandar desde lo más profundo de lo que queda de mi corazón un abrazo de amor a todos los que habeis perdido a vuestros seres queridos y en especial a los padres que han perdido a un hijo. A las 35.000 familias de los fallecidos por la pandemia y las 120.000 familias de los que mueren cada año en España por el maldito cáncer.



Sabeis que en España mueren cada dÍa 325 personas de cáncer, la mayoría niños y jóvenes? Para ellos si el cáncer fuera contagioso quedarse en casa confinados sería su oportunidad de vivir. Y lo harían sin quejarse , con responsabilidad y sin violencia.Desgraciadamente mi hijo está entre ellos, así que por respeto a los que no están no veáis una limitación de la libertad estos confinamientos, sino la oportunidad de vivir y que vivan los vuestros.Y tú , mi Áless querías vivir, tenías toda una vida por delante. Con 25 años sonreíste al cáncer, luchaste y sufriste en silencio animando a los que estaban en tu misma situación. Tu partida fue un rugido que rompió las paredes del infinito y tu ejemplo en esta vida ya tiene un eco en la eternidad".Un mensaje que ha culminado con el deseo que lleva anhelando desde que su hijo falleciera tras una incansable lucha contra el cáncer: "Daría mi vida por volver abrazarte aunque solo fuera un segundo. Un segundo contigo a cambio del resto de mi vida"https://www.instagram.com/p/CHDEdA5KNL0/