AMPL.- China.- Al menos siete opositores arrestados en Hong Kong por un incidente en el Consejo Legislativo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Al menos siete opositores de partidos pro democracia, de los que cuatro son diputados, han sido detenidos durante la mañana de este domingo en Hong Kong acusados de intentar interrumpir la actividad del consejo Legislativo del territorio el pasado mayo.



El pasado 8 de mayo, los legisladores afines al Gobierno prochino de la isla eligieron a un nuevo presidente de un comité que debía de aprobar el desbloqueo de más de una decena de leyes con un método que la oposición consideró ilegal.



En la disputa, hubo forcejeos y peleas a gritos para intentar parar al presidente del Comité e incluso uno de los activistas intentó escalar la tribuna en la que estaba. Once activistas fueron expulsados de la cámara por el presidente pro gubernamental Lee Wai King.



Dos de los expulsados, los ya exdiputados Eddie Chu Hoi Dick y Raymond Chan Chi Chuen, figuran entre los detenidos por la Policía local, según ha recogido el diario local 'South China Morning Post'.



Junto a estos activistas, también habrían sido detenidos tres diputados del Partido Democrático de la isla --Wu Chi Wai, Andrew Wan Siu Kin y Helena Wong Pik--, que permanecen bajo arresto domiciliario, así como el presidente del Partido Laborista Kwok wink King y el diputado Fernando Cheung Chiu.



La policía hongkonesa ha confirmado únicamente que hasta el momento se han producido siete arrestos, los de seis hombres y el de una mujer, con una edad comprendida entre los 33 y 63 años bajo la acusación de menosprecio e interferencia al órgano legislativo y no ha descartado más arrestos, ya que se trata de una operación en curso.



De acuerdo a DPA, los acusados se enfrentan a una pena de hasta un año de prisión y una multa de 10.000 dólares de Hong Kong (1.100 euros).



LA OPOSICIÓN CONDENA LAS DETENCIONES



La oposición hongkonesa ha repudiado sin paliativos las detenciones y exigido la puesta en libertad inmediata de los detenidos.



"Condenamos enérgicamente al Gobierno de Hong Kong por realizar estas detenciones arbitrarias, en un nuevo intento por suprimir los derechos de protesta de los diputados, y del público dentro y fuera del Consejo Legislativo", ha lamentado el Partido Democrático de Hong Kong en un comunicado.



En el mismo, la oposición insta a las autoridades a que "liberen a todos los demócratas de forma incondicional e inmediata". "No retrocederemos ante un régimen autoritario. Seguiremos luchando", han concluido.