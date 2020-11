AMP.- Coronavirus.- Ayuntamientos de Francia piden la reapertura de las librerías

Francia acumula 1.413.915 casos confirmados y 37.019 muertes desde el inicio de la pandemia



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las principales ciudades francesas han remitido una carta al primer ministro francés, Jean Castex, en la que recriminan al Gobierno central que haya cerrado las librerías o las tiendas de ropa mientras mantiene abiertas vinotecas, ferreterías o floristerías.



Los alcaldes de estas ciudades alertan de que las nuevas restricciones contra el coronavirus que entraron en vigor el viernes supongan un agravio comparativo para el pequeño comercio frente a las grandes superficies.



Entre las firmantes está la gaditana Anne Hidalgo, alcaldesa de París, quien ya el jueves exigió que las librerías siguieran abiertas porque la vida cultural debe ser "un motivo legítimo para salir" de casa.



Hidalgo ha anunciado así "una iniciativa conjunta" con otras ciudades "para autorizar la reapertura de librerías independientes", ha explicado en declaraciones publicadas este domingo por 'Le Journal du Dimanche'. "La cultura es fundamental, es un error sacrificarla", ha argumentado. Estos comercios locales "son más necesarios que nunca para mantener los lazos sociales y luchar contra los efectos del aislamiento".



Ciudades medianas y pueblos como Perpignan, Brive, Beaune, Valence, Chalon-sur-Saône o Colmar han emitido decretos autorizando la apertura de negocios no alimentarios, incluidas librerías.



En respuesta, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha criticado el comportamiento "irresponsable" de estos alcaldes. "Estos alcaldes creen que apoyan a los comerciantes, pero ponen en peligro la salud de los franceses", ha apuntado Le Maire.



Además, los grandes almacenes han expresado su rechazo a cerrar las partes de los locales dedicados a productos no alimentarios. La Federación del Comercio y la Distribución ha expresado su "total incomprensión" y su "oposición" a un posible cierre de las partes no alimentarias de las grandes superficies.



El último boletín del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus recoge 46.290 casos nuevos y 231 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas. En total, Francia acumula 1.413.915 casos confirmados y 37.019 muertes desde el inicio de la pandemia.



Son 17.450 las hospitalizaciones en los últimos siete días y 2.605 los pacientes en unidades de cuidados intensivos. La tasa de positivos de las pruebas está en el 20,4 por ciento. Hay 2.448 brotes activos que están siendo investigados y 96 departamentos están en situación de "vulnerabilidad elevada".