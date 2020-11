21/09/2020 AMP.-Bielorrusia.- Más de 250 detenidos en una nueva jornada de multitudinarias protestas de la oposición en Bielorrusia. MOSCÚ, 1 (DPA/EP) Al menos 254 personas han sido detenidas durante las nuevas manifestaciones multitudinarias de este domingo contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Las fuerzas de seguridad han dispersado este domingo con disparos al aire a las decenas de miles de asistentes que han vuelto a tomar, por duodécimo fin de semana consecutivo, el centro de la capital del país, Minsk. POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA CELESTINO ARCE LAVIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Al menos 254 personas han sido detenidas durante las nuevas manifestaciones multitudinarias de este domingo contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Las fuerzas de seguridad han dispersado este domingo con disparos al aire a las decenas de miles de asistentes que han vuelto a tomar, por duodécimo fin de semana consecutivo, el centro de la capital del país, Minsk.



El grupo pro Derechos Humanos Viasna ha publicado un listado detallado con los nombres de los 254 detenidos, mientras testigos han publicado imágenes de vehículos todoterreno con ametralladoras en el techo que circulaban por las calles de la capital.



Los agentes han empleado además granadas de sonido y aturdidoras y diversas fuentes informan de tácticas "brutales" de la Policía para llevarse a los detenidos. Además se han cerrado estaciones de metro y se ha suspendido el tráfico de internet móvil para dificultar la convocatoria.



No hay datos verificables, pero todo apunta a que la asistencia ha sido sensiblemente inferior a la de la manifestación del pasado domingo, cuando participaron más de 100.000 personas.



La oposición había llamado a esta protesta la "Marcha contra el terror" contra el presidente, quien "ha declarado la guerra a su propio pueblo", según comentaron los organizadores en Facebook, desde su polémica victoria en las elecciones de agosto, que degeneraron en disturbios y la huida de los opositores al presidente, a quien acusan de amañar los comicios.



El sábado se produjo como cada sábado una nueva marcha de mujeres en la que según Viasna se produjeron al menos 40 detenciones. Además hay huelga indefinida en varias industrias del país y se ha expulsado a estudiantes universitarios por promover las protestas.



Lukashenko había señalado que podría seguir reprimiendo a los manifestantes en los últimos días. "Ya basta. No retrocederemos. Si alguien toca a un miembro de las fuerzas de seguridad, debe irse al menos sin sus manos", avisó este viernes al inaugurar a su nuevo ministro del Interior, Ivan Kubrakov, el ex jefe de la fuerza policial de Minsk.



Este domingo se ha informado además del cierre de las fronteras del país, oficialmente para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, aunque desde la vecina Lituania cuestionan estos motivos.



Las protestas contra Lukashenko han continuado desde las disputadas elecciones presidenciales del 9 de agosto, con varias muertes, cientos de heridos y más de 10.000 arrestos desde entonces.



Los manifestantes piden la liberación de todos los presos políticos, la dimisión de Lukashenko y nuevas elecciones libres y justas después de que el mandatario fuera oficialmente declarado ganador de las elecciones con el 80,1 por ciento de los votos tras 26 años en el cargo. La oposición, sin embargo, dice que la votación fue amañada.