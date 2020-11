Alemania/EEUU.- Alemania perseguirá un nuevo acuerdo de relaciones con EEUU tras las elecciones a la Casa Blanca

BERLÍN, 1 (DPA/EP)



El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, ha declarado este domingo su intención de acordar una nueva base común de entendimiento entre Alemania y Estados Unidos después de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre.



"Acercaremos a Washington nuestras propuestas poco después de las elecciones y propondremos un 'New Deal' transatlántico", ha declarado Maas al semanario dominical 'Tagesspiegel am Sonntag'.



Según el ministro hace falta un nuevo entendimiento común de las "reglas de juego" globales en cuestiones como el comercio y la protección del clima, así como la pandemia de coronavirus, esferas en las que las respuestas puramente nacionales habrían sido insuficientes.



"El futuro del mundo será desastroso si no abordamos juntos las grandes cuestiones de nuestro tiempo", ha señalado Maas, antes de deplorar la manera en la que el presidente norteamericano, Donald Trump, había tratado a la Unión Europea (UE).



"Hemos tenido que escuchar cómo Trump metía en el mismo saco a China, Rusia y la UE en una misma expresión como los mayores enemigos de los Estados Unidos. Esto se tiene que acabar", ha señalado.



A pesar de ello, Maas ha eludido pronunciarse a favor de alguno de los dos candidatos presidenciales, el republicano Trump o su rival demócrata, Joe Biden. "Sería peligroso que, como ministro de Exteriores, formulara deseos personales sobre el resultado de elecciones en otros países", ha matizado.



Maas ha recalcado que no se trataba de una decisión alemana, sino de la elección democrática de los estadounidenses: "Tendremos que atenernos a cualquier resultado electoral", ha añadido.