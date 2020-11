Al menos seis equipos llegan con ventaja cómoda para definir el paso a octavos

Jugadores de Cali celebran el 28 de octubre de 2020 al final de un partido de la Copa Sudamericana entre Millonarios y Deportivo Cali en en Cali (Colombia). EFE/Raúl Arboleda/Archivo

Bogotá, 1 nov (EFE).- Defensa y Justicia, Deportivo Cali, Emelec y Junior tendrán la oportunidad de sellar esta semana en casa el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana si hacen valer la ventaja de tres puntos que sacaron la semana anterior en los pagos de Sportivo Luqueño, Millonarios, Unión y Plaza Colonia.

En inmejorable condición para avanzar, aunque eso tendrán que ratificarlo a domicilio, también quedaron el Coquimbo Unido, que vapuleó por 3-0 a Estudiantes de Mérida, y el Fénix, que tumbó al Huachipato con un 3-1.

Dieciséis partidos se jugarán entre martes y jueves sin que ninguno de los 32 equipos involucrados haya renunciado a la clasificación.

La jornada decisiva comenzará este martes con tres choques.

En los 3.600 metros de altitud de La Paz el Bolívar debe anular la ventaja de 2-1 obtenido por Audax, que debe prepararse para sufrir y, por qué no, tratar de pescar en río revuelto.

Ese mismo día el Liverpool recibirá al Sport Huancayo tras igualar 1-1 en territorio peruano, y el Deportes Tolima al Unión La Calera, que en Chile concedió un 0-0.

También con sendos empates llegan a la definición del miércoles River Plate y Atlético Nacional, que en Medellín quedaron 1-1; así como Peñarol y Vélez, que no pasaron del cero en Buenos Aires.

Con ventaja de 3-1 llega el Fénix al estadio CAP del Huachipato chileno. El Lanús viaja a Sao Paulo con una renta más corta pero nada despreciable de 3-2, y al Vasco da Gama le corresponderá resistir en Caracas para conservar el ahorro de 1-0 que alcanzó en Río de Janeiro.

Luqueño y Millonarios tendrán que saltar con el cuchillo entre los dientes en los pagos de Defensa y Justicia y el Deportivo Cali para enderezar una historia que les dejó 1-2 abajo jugando en casa.

Seis partidos cerrarán la serie el jueves y de estos apenas Coquimbo Unido puede declararse en situación cómoda después de la goleada por 3-0 que infligió a Estudiantes de Mérida.

Emelec y Junior, que ganaron por idéntico 0-1 en la ida, ahora se preparan para contener en Guayaquil y Barranquilla las reacciones de Unión y Plaza Colonia.

Independiente y Melgar cumplieron los deberes de casa al ganar por 1-0, pero Atlético Tucumán y Bahía no ven desespero en su situación.

Tampoco se ha dicho la última palabra sobre la situación de los chilenos de la Universidad Católica y los paraguayos del Sol de América, que hace ocho días igualaron 0-0 en Asunción.

- Partidos de vuelta de la segunda fase

03.11: Bolívar (BOL) - Audax (CHI) (2-1)

03.11: Liverpool (URU) - Sport Huancayo (PER) (1-1)

03.11: Deportes Tolima (COL) - Unión La Calera (CHI) (0-0)

04.11: River Plate (URU) - Atlético Nacional (COL) (1-1)

04.11: Huachipato (CHI) - Fénix (URU) (3-1)

04.11: Sao Paulo (BRA) - Lanús (ARG) (3-2)

04.11: Defensa y Justicia (ARG) - Sportivo Luqueño (PAR) (1-2)

04.11: Deportivo Cali (COL) - Millonarios (COL) (1-2)

04.11: Caracas (COL) - Vasco da Gama (BRA) (1-0)

04.11: Peñarol (URU) - Vélez Sarsfield (ARG) (0-0)

05.11: Estudiantes Mérida (VEN) - Coquimbo Unido (CHI) (3-0)

05.11: U Católica (CHI) - Sol de América (PAR) (0-0)

05.11: Emelec (ECU) - Club Atlético Unión (ARG) (0-1)

05.11: Atlético Tucumán (ARG) - Independiente (ARG) (1-0)

05.11: Bahía (BRA) - Melgar (PER) (1-0)

05.11: Junior (COL) - Plaza Colonia (URU) (0-1)