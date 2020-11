1-1. El Levante no puede con un Granada que jugó 75 minutos en inferioridad

Maxime Gonalons (d) comete falta sobre Ruben Rochina en el Nuevo Los Cármenes. EFE/Pepe Torres

Granada, 1 nov (EFE).- Granada y Levante empataron (1-1) este domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes, resultado que hace perder a los andaluces sus primeros puntos esta temporada en casa y que provoca que los valencianos acumulen ya cinco partidos seguidos sin ganar y continúen en puestos de descenso.

La expulsión con roja directa del francés Maxime Gonalons al cuarto de hora marcó un choque en el que se adelantó el Granada con un tempranero gol del venezolano Darwin Machís y empató el portugués Rubén Vezo para un cuadro levantino que tuvo mucha posesión de balón pero poca claridad para romper la defensa en inferioridad de los rojiblancos.

El Granada, que salió de inicio con Jesús Vallejo de lateral derecho ante los problemas de lesiones en esa posición, marcó el 1-0 en la primera acción de peligro del choque, una gran jugada individual de Machís que superó a Aitor Fernández con un duro derechazo.

El Levante, que no pudo contar al final con José Campaña por unas molestias musculares de última hora, trataba de reaccionar a partir de la posesión de balón cuando llegó, al cuarto de hora, la jugada que marcó el encuentro.

Una dura entrada de Gonalons sobre Rochina fue castigada por el aragonés Jaime Latre con cartulina amarilla, aunque el árbitro cambió el color de la tarjeta tras revisar la acción en el monitor a instancias del VAR y decidió expulsar al galo con roja directa.

A partir de ahí el Levante se volcó sobre la meta de un cuadro rojiblanco que se defendió cerca de su marco pero con cierto orden, aunque gozaron de buenas ocasiones para empatar Rochina, el macedonio Enis Bardhi y Jorge Miramón.

La igualada llegó en el minuto 34 en un saque de esquina botado a la perfección por Bardhi para que rematara de cabeza con poderío Vezo.

La réplica local, también a balón parado, la firmó Antonio Puertas ante un Aitor Fernández que evitó que el Granada se pusiera de nueva por delante en el marcador antes del descanso.

El Levante también dominó en el segundo tiempo, obligando al portugués Rui Silva a evitar la remontada con destacadas intervenciones ante un tiro lejano de Bardhi y otro mucho más cercano de Roger Martí.

El Granada, pese a la inferioridad, aguantó bien a base de disciplina y sacrificio los envites de los visitantes, que no pudieron romper el cerco defensivo local y no crearon ninguna ocasión de gol más hasta el final.

- Ficha técnica:

1 - Granada: Rui Silva; Vallejo, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Montoro (Yangel Herrera, m.57), Luis Milla (Yan Eteki, m.80); Antonio Puertas, Machís (Alberto Soro, m.80) y Jorge Molina (Luis Suárez, m.57).

1- Levante: Aitor; Miramón (Son, m.60), Vezo, Postigo, Clerc; Melero, Malsa (Radoja, 68), Bardhi, Rochina (De Frutos, m.68); Morales (Sergio León, m.60) y Roger.

Goles: 1-0, M.8: Machís. 1-1, M.34: Vezo.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés). Expulsó con roja directa a Gonalons (m.15). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Germán (m.68) y Luis Suárez (m.69) y a los visitantes Malsa (m.35), Postigo (m.47), Vezo (m.61) y al técnico Paco López (m.36).

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada.