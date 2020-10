Un sacerdote ortodoxo herido por bala en ciudad francesa de Lyon

SHOTLIST LYON, RÓDANO, FRANCIA31 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general policías y auto bloquean el acceso a la calle Saint-Lazare, where donde se ubica la parte de atrás de una iglesia ortodoxa, donde fue tiroteado un sacerdote ortodoxo2. Plano general policías y auto bloquean el acceso a la calle Saint-Lazare, where donde se ubica la parte de atrás de una iglesia ortodoxa, donde fue tiroteado un sacerdote ortodoxo3. Plano medio policías en calle Saint-Lazare4. Plano medio entrada a iglesia ortodoxa5. Plano general perímetro de seguridad en torno a calle Saint-lazare6. Plano medio policías bloquean el acceso a la calle Saint-Lazare, where donde se ubica la parte de atrás de una iglesia ortodoxa, donde fue tiroteado un sacerdote ortodoxo7. Plano general parte de atrás de la iglesia ortodoxa 8. Paneo de derecha a izquierda alcalde de Lyon Grégory Doucet junto a policías9. Plano general soldados en calle Saint-Lazare10. Plano general policías