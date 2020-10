Springsteen presta su voz y una canción para apoyar a Joe Biden

El cantante estadounidense Bruce Springsteen prestó su voz y una de sus canciones para una propaganda del equipo de campaña de Joe Biden, en señal de su fuerte apoyo al candidato demócrata a tres días de las elecciones presidenciales.

Pero no es la primera vez que el ícono del rock respalda al ex vicepresidente.

En agosto, permitió a Biden usar la canción "The Rising" para acompañar un video difundido en el primer día de la convención demócrata.

Y también ha criticado públicamente al presidente Donald Trump, calificándolo de "amenaza a nuestra democracia".

En el anuncio de campaña que debe ser difundido por primera vez este sábado, Springsteen habla de las raíces obreras de Biden en Scranton, Pensilvania, estado clave en la elección.

"Scranton, Pensilvania. Aquí el éxito no viene dado, se forja con sudor, coraje y determinación", dice el cantante, en velada referencia a Trump, cuyo padre millonario le cedió buena parte de su fortuna.

El mensaje, que debe ser difundido en la noche del sábado durante un partido de fútbol americano universitario, termina con un extracto de la canción "My Hometown", incluida en el que probablemente sea el más famoso álbum de Springsteen, "Born in the USA" (1984).

