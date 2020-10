Senegal desmiente que 140 personas murieran en el reciente hundimiento de un cayuco. EFE/Quique Curbelo/Archivo

Dakar, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Senegal sostiene que las informaciones divulgadas acerca del reciente hundimiento de un cayuco que causó la muerte de 140 personas, confirmadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, son "infundadas" y que solo se encontraron los cuerpos de 6 personas.

En un comunicado divulgado la pasada noche, la Secretaría General del Ministerio del Interior senegalés señaló que tiene constancia del supuesto dato de fallecidos gracias al comunicado de la OIM y a la prensa nacional e internacional, pero "quiere precisar que esas informaciones son infundadas".

"A día de hoy (viernes), los servicios competentes del Estado han recuperado seis cuerpos sin vida, rescatados del agua por un navío privado en la noche del miércoles 28 al jueves 29 de octubre de 2020", afirmó la cartera de Interior en el mensaje.

Adicionalmente, el Ejecutivo senegalés afirmó que en el resto de accidentes detectados recientemente relacionados la inmigración ilegal - uno el día 22 de octubre y otro en la noche entre el 25 y el 26 - no se han declarado fallecidos.

"En total, 328 personas han sido salvadas por navíos privados, la Marina senegalesa y sus homólogos españoles involucrados en el dispositivo FRONTEX (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas)", recalca el comunicado.

Los datos del Gobierno senegalés desmentirían así la información confirmada el pasado jueves por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la muerte de al menos 140 personas debido al naufragio de un cayuco el viernes anterior.

La embarcación, según datos recabados por esta agencia de la ONU a través de su red de informadores, transportaba a 200 personas que trataban de llegar ilegalmente a las Islas Canarias (España) y su naufragio constituía el accidente de este tipo más grave registrado en 2020.

"Hasta hoy siguen encontrando cuerpos (...). Después de varios días podemos pensar que esas personas ya no están vivas", declaró a Efe el jefe de la misión de la OIM en Senegal, Bakary Doumbia, el mismo día que se divulgó el comunicado.

Paralelamente, sin embargo, las autoridades senegalesas habían estado ofreciendo datos muy diferentes no definitivos, bastante inferiores a los confirmados por la OIM.

Fuentes de la Guardia Civil española en Dakar, por su parte, dijeron Efe que no se les han facilitado cifras oficiales ni sobre fallecidos y ni de personas que viajaban en el cayuco naufragado.

El Gobierno senegalés sí que admitió esta semana que observaba "con pesar el aumento de la inmigración clandestina por mar" y anunció el refuerzo de las operaciones de vigilancia marina.

Según la OIM, sólo en septiembre, 14 barcos que transportaban a 663 migrantes partieron de Senegal hacia las Islas Canarias.

De estas salidas, se informó que el 26 % había experimentado un incidente o un naufragio.

Con los supuestos 140 muertos del reciente accidente, la cifra total de fallecidos en esta ruta clandestina sería de al menos 414 personas este año, a diferencia de las 210 muertes registradas en 2019, según precisó la OIM.

De acuerdo al Proyecto "Migrantes Desaparecidos" de la OIM, se estima que ha habido unas 11.000 llegadas a las Islas Canarias este año en comparación con las 2.557 del mismo período el año pasado.

En 2006, durante la conocida como "crisis de los cayucos", llegaron más de 32.000 personas que partían en barcos tradicionales de pesca, principalmente, desde Senegal, Mauritania y Marruecos.