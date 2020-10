Sao Paulo, epicentro de la pandemia en Latinoamérica, reabre sus parques

Una pareja visita el parque Ibirapuera hoy, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Sao Paulo,31 oct (EFE).- Mientras Europa enfrenta la segunda ola de coronavirus, Sao Paulo, la ciudad más poblada de Latinoamérica, dio un paso más en su proceso de desescalada y este sábado reabrió completamente sus parques después de ocho meses cerrados por la pandemia.

Pese a la lluvia, varias personas madrugaron este sábado a hacer ejercicio y pasear por los más de cien parques públicos de la ciudad que, desde mediados de julio, sólo operaban en horarios reducidos entre semana.

Sin embargo, el número de visitantes no fue el esperado. Además de la restricción que sólo permite el 60 % de ocupación en los parques municipales, para evitar la propagación del virus, un frente frío alejó al sol, trajo lluvias y provocó una fuerte baja en la temperatura.

Estas zonas de esparcimiento fueron abiertas al público en Sao Paulo a mediados de julio, pero sólo operaban en horarios reducidos entre semana, lo que impedía a muchos ciudadanos visitarlos.

Sao Paulo ha sido el principal epicentro de la pandemia en Brasil, donde el nuevo coronavirus ya deja más de 13.500 víctimas mortales y 360.000 casos confirmados.

Tras uno de los confinamientos más estrictos del país, el "motor" de la economía brasileña, donde viven más de 12 millones de habitantes, empezó su desescalada en julio con la reapertura de algunos comercios, restaurantes, bares y gimnasios.

Desde entonces, las cifras han seguido dando tregua en la ciudad. En la última semana, el número de muertes se mantuvo estable y el de contagios cayó un 23 % en relación con el promedio móvil de los últimos catorce días.

Estos números llevaron a las autoridades a levantar las restricciones y abrir de nuevo los 108 parques municipales en la ciudad que a partir de hoy retornaron a la normalidad que se vivía antes de la pandemia.

A diferencia de la actividad comercial y de servicios que desde hace unos dos meses opera diariamente con relativa normalidad en Sao Paulo, los parques permanecían cerrados sábados, domingos y festivos, algo que las autoridades locales atribuyeron a la presión por evitar una crisis económica mayor.

"El criterio fue la vulnerabilidad desde el punto de vista de empleo. Los sectores que más emplean empezaron a abrir antes. No tiene sentido lidiar con la apertura de parques solo para que las personas puedan tener más ocio cuando, en realidad, la preocupación de la reapertura era evitar una crisis económica y social todavía mayor por la pandemia", aseguró en una entrevista a Efe el alcalde de la ciudad, Bruno Covas.

IBIRAPUERA, EL MÁS VISITADO

Con 158 hectáreas de extensión, el Ibirapuera es considerado el principal pulmón verde de la ciudad además de ser el parque más visitado de Sao Paulo.

No obstante, el público fue bastante reducido este sábado y solo unas 5.000 personas -el 14 % del total permitido- habían ingresado durante la jornada para disfrutar de sus espacios y sus zonas verdes.

El parque tiene capacidad para recibir 59.000 visitantes simultáneos y con la restricción impuesta por el coronavirus, el máximo de público que puede recibir es de unas 35.000 personas.

La mayor circulación se registró al inicio de la mañana donde predominaron ciudadanos practicantes de deportes individuales como el ciclismo o el jogging y aquellos que sacaron a pasear a sus mascotas.

Siguiendo los protocolos establecidos para la evitar la propagación del virus, los visitantes portaban máscaras, pero además guantes y chaquetas por el frío que se sentía en el ambiente que ha oscilado entre los 14 y los 16 grados centígrados.

CONTAGIOS POR COVID REGISTRAN ALZA EN BRASIL

Brasil es uno de los principales epicentros de la pandemia en el mundo, es el segundo país del planeta con mayor número de muertes por coronavirus, superado tan solo por Estados Unidos, y el tercero con más contagios, detrás de EE.UU y la India.

Según el último boletín oficial del Gobierno, el gigante suramericano roza las 160.000 muertes y suma más de 5,5 millones de contagios por covid-19.

Aunque las cifras vienen cayendo paulatinamente, los contagios se han incrementado en la última semana.

Mientras el promedio móvil de muertes en los últimos siete días (433) cayó un 12 %, en comparación con los óbitos registrados dos semanas atrás, la media de nuevos contagios en los últimos siete días fue de 23.411 por día.

Esto supone un aumento de 16 % de las infecciones en comparación con los casos registrados 14 días atrás, una cifra impulsada por las alzas que se han contabilizado consecutivamente en los últimos cuatro días.

Esta tendencia se da después de 83 días de caída o estabilidad en los contagios en todo el país suramericano.

María Angélica Troncoso