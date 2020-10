San Vicente y las Granadinas preside en noviembre el Consejo Seguridad de la ONU

Vista general de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. EFE/Jason Szenes/Archivo

San Juan, 31 oct (EFE).- San Vicente y las Granadinas asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este domingo y durante todo el mes de noviembre.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reveló este sábado que durante su presidencia tiene como objetivo abordar los desafíos contemporáneos "que incluyen a pandemia, retos medio ambientales, el cambio climático y el nexo entre desarrollo y paz y seguridad ".

La cartera de Exteriores destaca que, entre los principales eventos de su presidencia, se destaca una conferencia de prensa virtual el día 2 del primer ministro, Ralph E. Gonsalves, y al día siguiente el dirigente presidirá un debate virtual sobre "Construcción de la paz y la paz sostenible: agentes principales en los conflictos y la falta de seguridad".

El 4 de noviembre se celebrará un encuentro virtual de los comisionados policiales de las misiones de paz de la ONU, en el que Haití y sus problemas de seguridad serán el tema central.

San Vicente y las Granadinas fue elegido oficialmente como miembro no permanente de la Seguridad de las Naciones Unidas y asumió oficialmente su cargo el 2 de enero de 2020, que tendrá una duración de dos años; culminando el 31 de diciembre de 2021.

El Gobierno de San Vicente y las Granadinas calificó entonces de "histórica" su elección.

Se convirtió en la nación más pequeña en tener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU en calidad de miembro no permanente.

"Este día es histórico, no sólo porque somos la nación más pequeña que se ha sentado en el Consejo de Seguridad, sino también porque hay una exigencia de perspectivas desinteresadas e imparciales sobre los problemas de nuestros días", dijo en aquella fecha la representante permanente de San Vicente y las Granadinas ante Naciones Unidas, Rhonda King.

La diplomática aseguró que la nación caribeña esperaba aportar valor durante su estatus como miembro no permanente del Consejo del ente multilateral para el período 2020-2021.

San Vicente y las Granadinas entró en el consejo 40 años después de reclamar su independencia.